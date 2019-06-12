民團再度聲援香港 林飛帆：今日香港 今日台灣

2019-06-12 11:36

〔記者彭琬馨／台北報導〕為聲援香港抗議港府將強行通過逃犯引渡條例，島國前進發起人林飛帆、香港銅鑼灣書店前店長林榮基與多個台灣NGO團體今在香港駐台北經貿辦事處前舉行記者會抗議。林飛帆強調，台灣與香港同樣站在中國威權擴張的第一線，香港的處境與台灣息息相關，現況其實是「今日香港，今日台灣」，若台灣人自己不站出來聲援香港，等到香港自主地位被侵蝕殆盡，「接下來很有可能就輪到台灣」。

香港立法會今將進行攸關香港逃犯引渡條例的二讀，由於條文內容相當爭議，昨引發香港民間團體發起大規模抗議，有高達103萬港人走上街頭，反對香港政府強行通過引渡條例，昨晚民眾在立法會外持續進行抗議，並揚言今將包圍立法會，盼能防止會議進行。港府為驅離民眾，甚至出動配槍警力驅離。

包含人權公約施行監督聯盟、經濟民主連合、國際特赦組織台灣分會、島國前進、台灣人權促進會、時代力量立委參選人陳雨凡等20多個民間團體今大陣仗在香港駐台北經貿辦事處前舉行記者會。

經濟民主連合召集人賴中強呼籲，立法院接下來就要召開臨時會，呼籲朝野黨團應對此發表聲明、支持香港反對惡法；賴中強表示，香港逃犯條例的修訂全世界都在關注，世界各國皆因香港的國際金融地位給予香港特殊的法律地位，一旦逃犯條例修訂後，「進入香港就可能等於進入極權中國」，將危及香港國際金融中心的地位；賴中強同時也呼籲政府，盼政府能對香港公務員、警力採取相關措施，要求相關人員入境台灣時應比照兩岸人民關係條例提出申請。

島國前進發起人林飛帆表示，如今已經有很多香港行動者被關進監牢，台灣與香港的命運其實是一體的，都同樣在面對威權中國擴張的第一道防線，呼籲台灣人應積極站出來聲援香港，否則就是「今日香港，今日台灣」；林飛帆也說，逃犯條例一旦通過，入境香港都可能暴露在相關風險下，等於「一國兩制走向一國一制」。

對於高雄市長韓國瑜稱對逃犯條例修訂的不知情、台北市長柯文哲稱不要對中國惡言相向一事，林飛帆痛批，「向港府提出強烈呼籲是對北京的惡言相向嗎？」若是如此，台灣人寧可每天對北京惡言相向，也不願接受北京對台灣主權的鯨吞蠶食。

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