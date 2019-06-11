勸韓國瑜別進中聯辦「記憶有錯誤」？ 郭台銘這樣說…

2019-06-11 20:02

〔記者張菁雅／台中報導〕鴻海董事長郭台銘說，曾勸高雄市長韓國瑜訪問香港時別進中聯辦，不過，高雄市副市長葉匡時今天代韓國瑜出面澄清，郭董可能「記憶有錯誤」。郭台銘否認記錯，但希望這件事就此打住，他並說，韓國瑜是他最敬重的兄弟，是最需要合作贏取2020年的勝利團隊。

郭台銘今天到台中市演講，並與三大中部機械製造產業相關公會座談，會後接受媒體訪問，針對力勸韓國瑜別進中聯辦一事，葉匡時說他「記憶有錯誤」，郭台銘說，如果說他記性不好，剛剛會場內都是幾十年的朋友，他都記得很清楚，勸韓國瑜別進中聯辦是1、2個月前講過的事，只是現在香港正好發生事情，不管怎麼樣，韓國瑜是他最敬重的兄弟，最需要大家合作贏取2020年的勝利團隊，希望這個問題就此打住。

至於韓國瑜提出國道6號東延至花蓮的計畫？郭台銘說，如果產業外銷不能升級，大家不能賺錢，餅做不大，任何計畫都只是一個計畫。

另外，針對王金平認為國民黨總統初選變成庶民與權貴的對立？郭台銘說，他的出身也是庶民，什麼叫權貴？不要分化族群，沒有庶民與權貴，只有有志氣與沒有志氣的人，努力與不努力的人，有志向與沒有志向的人。

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郭董指曾力勸韓國瑜別進中聯辦 葉匡時：他可能記憶有錯誤

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