李艷秋開告韓粉 韓國瑜：跟她感到抱歉

2019-06-11 16:31

〔記者王榮祥／高雄報導〕資深媒體人李艷秋今天在臉書證實，已提告一參加韓國瑜凱道造勢的真韓粉，因為對方接連在臉書留言指她拿了郭台銘的錢。對此，高雄市長韓國瑜今天指出，跟李艷秋感到抱歉，也再次呼籲韓粉，網路發言別過度激烈。

資深媒體人李艷秋今天在臉書說，她已正式控告Lousia Chen妨害名譽，但她不知對方是誰，她蒐證對方臉書，確定是位女性，參加韓國瑜凱道造勢的真韓粉。

李艷秋說之所以提告，是因為對方接連在臉書留言指她拿了郭台銘的錢，所以幫郭董抬轎，她說，對這種人絕不姑息，刑事之外附帶民事賠償，所以提醒Lousia Chen ，趕快收集好她收受郭台銘金錢的證據，以備傳喚。

李豔秋指出，也許大家會問，網路不負責任的言論、製造謠言的文章太多了，何必呢？但她認為這不一樣！指控一名新聞人拿錢捧人，是絕大羞辱，她新聞生涯中，絕不容許有任何人、用任何方式，對她做這樣毫無證據的羞辱！如果不告，不是更助長她的言論可以理所當然地散佈？更會有無恥之人引用後趾高氣揚的說：「人家說她收郭台銘的錢，她都沒有否認啊！」所以，講一次告一次。

李艷秋也順便提醒另外兩位Fun Lee 及Beebee Yang，「你們在觀察名單中」。

韓國瑜今天則說，已看到李艷秋的發文，也再一次呼籲支持韓國瑜的好朋友們，拜託一定要理性，一定要遵照愛與包容、千拜託萬拜託，像這些對李艷秋女士的不實指控，說她拿人家錢？是非常不尊重的，所有特別跟李艷秋女士感到抱歉，也再一次呼籲韓粉、韓國瑜的好朋友們，在網路上發言務必不要過度激烈。

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