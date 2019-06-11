沒自由空氣喊發大財 謝金河：像被餵飽要被取肝的肥鵝

2019-06-11 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾9日走上街頭「反送中」，主辦單位號稱有103萬上街頭，表達反對港府修訂《逃犯條例》的堅定立場，財信傳媒董事長謝金河對此表示，不管你心中怎麼想，香港人已經「給台灣人民上了沈重的一堂課」。

財信傳媒董事長謝金河在臉書指出，擁有749萬人的香港，這兩天有103萬人上街頭，給台灣人民上了沈重的一堂課，他表示：「沒有自由呼吸的空氣，如果天天喊發大財，就像每天用飼料餵飽準備取鵝肝的肥鵝，命運可想而知。」

這20～30年來，中國崛起，台灣的人流，物流，金流全往中國跑去，儘管台灣出口數字不差，但有超過一半是台灣接單，海外生產，在製造業外移的情況下，台幹也跟著出去，大老闆在海外消費，令民眾積怨已久。

不過謝金河認為，今年以來，美中冷戰全面升級，台灣也出現了一些改變，各地人潮再現，很多店家生意都變好了，許多高檔料理店訂位甚至排了好幾個月，意味著台灣高端消費回來了。

此外最近土地交易活絡，謝金河表示，世邦魏理仕剛公布今年前四月不動產交易達1199億，其中工業土地交易比去年同期成長161%，足見台商回流的成績單，經濟部沈榮津部長最近週週更新台商回流家數，及投資金額，謝金河強調：「我們糟蹋台灣很久了，大家不妨調整一下心情，看看不一樣面貌的台灣！」

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