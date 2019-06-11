藍營總統初選公約4人簽署 郭台銘尚未簽

2019-06-11 14:32

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天上午召開「總統選舉參加提名初選同志座談會」，鴻海董事長郭台銘昨日砲打黨中央，質疑初選規則，還呼籲其他參選人在確定之前不要簽署黨中央要求簽署的「中國國民黨第15任總統副總統選舉總統候選人提名參加初選同志公約」，目前確定已有韓國瑜、朱立倫、張亞中、周錫瑋等4人簽署，但郭台銘仍動向不明。

面對媒體詢問，是否願意簽署公約？郭台銘會後受訪時拒絕說明，只說「目前現在呢，我想這個事情由國民黨內部統一發布，我不在這邊發布」﹔郭身旁幕僚人員則對媒體說，郭有沒有簽署，由國民黨來說明。

對於自己主張納入手機民調，最後沒有被採納，郭台銘表示，這場座談會被定調只是徵詢大家意見，不是「討論」，「這是認知上的差別」，「沒有討論空間，這是我比較遺憾的地方」，而且會議採取共識決，只要任何一方參選人反對，就不能被採納。

郭台銘透露，代表朱立倫出席座談會的前立委高思博在會中提出民調全部採取黨外對比民調，原本另一位參選人張亞中與他也都支持，但由於沒有五方同意，所以也沒有通過，仍將維持黨外對比佔85％，黨內互比佔15％。

郭台銘還說，張亞中在會中提出，如果民調結果第一名與第二名差距在一％以內，是否應該要有第二輪民調，他基本上也贊成，但同樣因為沒有五人共識，也無法通過。

負責會後說明的國民黨文傳會主委程美華僅表示，公約目前仍在收集中，請外界耐心等候，未來會再對外公布，目前她手上還沒看到郭台銘的公約。

程美華指出，今日座談會中所有參選人以及參選人代表經過意見交換後，在「國政願景電視發表會」以及初選民調執行上達成幾點共識，包括發表會的主持人將由專業主持人擔任，由國民黨智庫指定人選，至於三場發表會的議題安排則要進行微調，原訂在高雄市的第一場議題與在台北市的第三場議題要對調，高雄場將改為憲政、外交、兩岸、國防，台北場則改為經濟、財政、環境、能源，在台中市的第二場仍維持青年、社會、文化、教育等議題。

程美華並指出，有關民調執行部分，由於會中無法在手機民調部分取得共識，因此最後確定不納入手機，回歸當初中常會所通過的作業要點規定，也就是全部採取市話民調，並確定由「民意調查執行小組」提供6家民調公司名單，供各參選人陣營在2天內提交確認委託其中5家執行民調。

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