國民黨初選公約 郭不簽 勸對手都不要簽

2019-06-11

〔記者何玉華、林良昇／綜合報導〕國民黨昨天公布總統初選的名單，並要求參選人簽署初選公約，鴻海董事長郭台銘昨天表示，「連初選的辦法都沒有，我簽什麼東西？」他並說，要勸所有參選人都不要簽署。

郭台銘昨天在新北市召開記者會。他表示，為了配合國民黨今天召開的參選人座談會，他臨時更改這幾天的行程，今天會親自出席，希望各參選人都能到場表達意見，要等所有的初選辦法都明確之後，他才會簽署；在初選辦法正式公布之前，「魔鬼都藏在細節裡」，每一個細節都要很清楚。

他說，黨中央一定要認真、務實，以勝選、團結為原則建立初選制度，他今天會到場要求黨中央做簡報，等初選辦法細節都談好、周詳後再來簽署公約，不要盲目簽署。

郭台銘也表示，他今天也會要求黨中央重視他提出來的「備案機制」；至於「備案機制」被傳是「卡高雄市長韓國瑜」、「暗殺條款」，郭反駁，自己明明白白地提出來，「這叫暗殺嗎？」「備案機制」對所有參選人都適用。郭說，選手可以提供意見，但不能制訂制度，黨中央要有明確的制度跟辦法，否則國民黨比民進黨還要爛，希望今天的座談會，黨中央給參選人明確的答覆，初選開跑前如果沒有建立制度，有可能「王院長的事情（指退出初選）會再發生」。

除了「備案機制」，郭也說，很多雲林鄉親向他反映說，民調也要用閩南語，長輩才聽得懂，他今天也會向黨中央建議。

國民黨︰不簽無礙初選資格

對於鴻海董事長郭台銘表示暫不願意簽署初選公約，還想勸所有參選人都不要簽，國民黨表示，不簽不影響參與初選資格。

國民黨今早十時將舉辦總統初選座談會，黨主席吳敦義也將與會，會中將要求參選人簽署「提名參加初選同志公約」。但據了解，朱立倫、韓國瑜將不會出席。

對於郭台銘的動作，吳敦義昨受訪時大力稱讚首先提出公約的前台北縣長周錫瑋是模範，強調公約是由周而起，希望所有參加初選的參選人一定要把國民黨基本的主張、風格展現出來，相信每一位參選人都會有像周一樣的高風亮節，愛國愛黨，尊重所有同志。

國民黨文傳會代理主委程美華回應，尊重個別參選人意見，而總統提名辦法並無規定要簽相關文件，就算不簽也不影響參加初選的資格。

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