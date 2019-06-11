台灣放送協會財產淪陷記！黨產會：中廣資產來自「轉帳撥用」

2019-06-11 10:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會6月20日將召開中廣聽證會，針對原屬日產的台灣放送協會土地及房舍，全台各據點如何落入國民黨手中？黨產會委員表示，最早是訓政時期「黨國不分」的國防最高委員會裁示，台灣放送協會房產以「轉帳撥用」方式，交由國民黨中央廣播事業管理處無償使用。。

據黨產會調查，原台灣放送協會「嘉義放送局」資產，1945年被中央廣播事業管理處接收，中廣公司來台後繼續使用迄今。

委員表示，嘉義放送局戰後變成中廣嘉義台，1982年底前台灣省政府出售該台給中廣，並於1984年將文教區用地變更為住宅區；中廣於2011年間出售部分土地給第三人，其他目前仍為中廣所有。

台北放送局電台部分，日治時期原為台灣總督府交通局遞信部，日本政府在1930年為發展台灣廣播事業，將廳舍一部分改建為「台北放送局」電台。

1945年11月1日，「中央廣播事業管理處」台灣區接收專員林忠開始接收台灣放送協會及駐台廣播機構，並設址辦公暫在台北市新公園，該地亦為二二八事件，台人廣播號召對抗陳儀腐敗政權的地點。

黨產會調查，中廣公司使用該處國有財產長達27年，直至1972年中廣於台北市仁愛路的廣播電視大廈完工後，國民黨才將該處房屋交還台北市政府，現為二二八紀念館。

在板橋播送機室，1945年11月「中央廣播事業管理處」接收板橋機室，中廣公司來台後繼續使用該機室，國民黨一直到1985年再以「作價轉帳」為由，要求將國有財產移轉為中廣所有。

委員提及，後經交通部提起訴訟，最高法院於2014年8月判決交通部勝訴確定，並於同年11月回復登記為國有。

但交通部起訴前，中廣公司在2002、2003年間將部分土地出售第三人，現已興建住宅出售，相關出售國產之不當利得，黨產會後續也將追討。

台中台部分，日治時期為「台灣放送協會台中放送局」，1935年日人於台中市水源地設置放送所，另於北屯設有播送機室。

1945年台中放送所及北屯機室被中央廣播事業管理處接收，中廣來台後續使用至1998年才交還台中市政府，建物現為市定古蹟。

另一處國家收回的「民雄播送機室」，當年為日本為擴大對華南地區及東南亞國家的宣傳，在嘉義民雄所設置。1945年11月由中央廣播事業管理處接收，中廣來台後使用該機室，地上建物已收回，現為國家廣播文物館。

台南台方面，原為「台灣放送協會台南放送局」，1932年日人於台南市南門町所設立，1945年由中央廣播事業管理處接收，中廣來台續使用至1997年，2001年由台南市府指定古蹟，現為台南市南門電影書院。

此外，在東台灣的花蓮台，原為「台灣放送協會花蓮港放送局」，1944年日本政府及台灣放送協會於花蓮市民勤段設置放送所，1945年為中央廣播事業管理處接收，之後交給中廣使用。

黨產會指出，交通部於1987年間以買賣為登記原因，移轉所有權給中廣公司，交通部2006年11月提起訴訟，請求中廣公司塗銷上開土地所有權人為中廣公司之登記，經台灣高等法院花蓮分院更三審，以上開移轉登記違反登記時的「國有財產法」無效為由，於2015年2月判決交通部勝訴確定，並於同年12月恢復登記為國有。

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