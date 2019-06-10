不滿表態挺英 蔡明憲點名陳菊、蘇貞昌、鄭文燦下台

2019-06-10 14:19

〔記者楊淳卉／台北報導〕由獨派團體成員組成的民進黨初選觀察團今舉行記者會，批評蔡英文總統的初選表現。前國防部長蔡明憲表示，民進黨5人小組應站在中立立場，黨務人員也應該要行政中立，他接著當場點名，公開挺蔡的行政院長蘇貞昌、總統府秘書長陳菊、桃園市長鄭文燦應下台。

民進黨初選觀察團今召開記者會，提出「三個遺憾，兩個要求」。三個遺憾包括，有人沒有運動家精神與民主精神、未充分準備，頻頻看稿、台灣總統選舉聽不到本土語言；兩個要求則為，不再更改初選時程與規則，黨務人員不可介入選舉、行政官員保持中立。

凱達格蘭學校校長金恆煒指出，民進黨主席卓榮泰曾透露有人想要無限期延長初選，留到全代會再決定，因此他質疑初選結果出來，若是賴清德出線，最後會不會全代會連署翻案，「我覺得這才是蔡英文的底牌。」

台灣社社長張葉森說，遺憾民進黨初選制度一再改變，也損傷民進黨，除了時程延宕、規則改變，甚至加入虛擬參選對象台北市長柯文哲，且有人沒有運動家精神與民主精神，未充分準備，頻頻看稿、台灣總統選舉也聽不到本土語言，要求民進黨不再更改初選時程與規則，黨務人員不可介入選舉，以及行政官員保持中立。

資深媒體人楊憲宏也爆料，行政院長蘇貞昌與賴清德上個月曾有一通電話，內容是蘇貞昌說賴不用選了，因為就算賴贏了，蔡英文也不會支持你，用這個理由勸退賴清德，最後兩人無法繼續溝通，「我想蘇院長應該不會否認。」

不過，蘇貞昌幕僚指出，無聊！初選正在進行，請名嘴不要亂放話，並說蘇貞昌本人也表達沒有這件事情。

蔡英文初選發言人阮昭雄回應，初選期間，各種表態和選舉動作都有，尊重這些說法，但也提醒相關談話應該本於事實，因為總統已經不只一次說過，民進黨是一個民主政黨，身為黨員，總統會捍衛民進黨執政的價值，遵從黨的決定，包括支持黨提名的候選人。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法