讓人民發大財！馬英九：我執政8年已經做到

2019-06-10 10:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕有意參選總統的高雄市長韓國瑜喊出「高雄發大財」、「發財外交」口號，深受韓粉肯定支持。前總統馬英九今日出席「2019第六屆兩岸經濟論壇」致詞也強調，台灣最近有一句「貨出得去、人進得來，人民發大財」很流行的話，「我執政8年已經做到了！」

馬英九指出，現在回頭看他執政8年時間，雖然受到金融海嘯、歐債危機、全球進口萎縮三大衝擊，台灣經濟成長率平均有2.83%，當時世界經濟成長率平均為2.3%，台灣仍屬於世界前段班。

馬英九提及，2010年兩岸簽署了「兩岸經濟合作架構協議」ECFA，讓台灣350多項貨品賣到中國，包含工具機、石化、電鍋、單車，台灣對中國貿易順差每一年是733億美金，8年合計是5千億元美金。

馬英九細數，2008年兩岸直航後，來台中國大陸觀光客從30萬人增加到400多萬人，成長14倍達到歷史新高，為台灣創造了4300億元觀光收入，最近有一句很流行的話叫「貨出得去、人進得來，人民發大財」，他執政8年已經做到了。

針對蔡政府執政表現，馬英九質疑，台灣出現滿街夾娃娃機的「低端經濟」現象，政府說要推動2025年非核家園，錯誤的能源政策阻礙國家發展，現在經濟表現不佳，就是錯誤的能源政策造成，應該要保留核能發電。

馬英九抱怨，他擔任總統任內，台灣對中國大陸出口依存度40%，就被罵成親中賣台，「其實我親什麼中、賣什麼台？我頂多賣點台灣水果」，現在蔡總統任內，對中國出口依存度增加到41.2%，「請問蔡總統比我賣還多，算不算親中賣台？」

馬英九質疑，「民進黨政府投入大量資源在新南向政策，成效不如預期，反而增加來台賣春的東南亞婦女」，兩岸經貿關係非常重要，不可能排除在外，固然不能完全依賴中國，也不能忽視中國大陸市場。

馬英九批評，美中貿易戰台灣不應該選邊站，對於貿易戰政府拿不出對策，只是樂觀認為會有轉單效應，台商會回流投資，現在只是單邊向美國傾斜，還否定九二共識，不斷激化兩岸關係。

「太陽花學運和民進黨成為阻礙服務業發展的元凶禍手！」馬認為，連戰在1995年提出亞太航運中心，這真的是一步好棋，卻因為李登輝戒急用忍政策受阻。他任內原本要簽兩岸服貿協議，這可讓服務業在中國市場發展，卻在太陽花學運和民進黨阻擾下，機會一去不返，送進立法院5年不動的服貿協議，應盡快完成立法。

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