鼓吹統一對聯奪冠軍 馬英九：期待朝此想法走

2019-05-30 11:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕東吳大學今日舉行中文系全球徵聯活動頒獎典禮，選出「九州分野時興衰時兼併」的對聯為第1名，前總統馬英九出席致詞表示，期待兩岸能往「上聯」的想法走，他卸任總統後，又開始口水戰和外交戰，希望兩岸永久享有和平和繁榮。

該對聯活動由馬英九出題下聯「兩岸同源亦競亦合亦共榮」，從1萬多件作品選出前3名，獲得第一名的上聯為「九州分野時興衰時兼併」，主辦單位強調「九州」是指「中國」，該聯明確指出天下分久必合；第2名上聯為「一中各表可爭可談可相助」，第3名上聯是「三權分立兼橫兼容兼相輔」。

馬英九表示，今年是兩岸隔海分治70週年，從過去漢賊不兩立，逐漸開放兩岸人民探親後，接觸越來越頻繁，從漢賊不兩立變成兩岸不對立，但他卸任總統後，口水戰和外交戰又開始，對立持續下去，這是非常遺憾的事情，希望兩岸永久享有和平和繁榮。

馬英九指出，期待兩岸能往「上聯」想法走，常覺得全世界文字中，中文對聯文學有特殊地位，利用中文單品、單韻、單音特性對應起來，全世界有6千多種語言，很少看到這樣聲韻的可能性，中國早在2千多年前先秦時代，文學作品就有對偶出現，到了宋朝則出現春聯。

馬英九提及，王安石有一首詩描述，「爆竹聲中一歲除，春風送暖入屠蘇，千門萬戶瞳瞳日，總把新桃換舊符」，可見一千多年前的宋朝的寫春聯盛況，近代白話文興起後對聯漸少，深深覺得這種文學形式不應受到時代影響。

此外，針對前花蓮縣長傅崑萁不滿國民黨高層都在挺郭台銘，馬英九受訪疑惑表示「你說什麼？」對於是否支持高雄市長韓國瑜選總統？馬未回答隨即離開。

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