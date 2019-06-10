6億媽祖園區沒媽祖 還要再砸2千萬做沙雕？盧秀燕說...

2019-06-10 10:44

〔記者唐在馨／台中報導〕台中市府斥資6億多公帑蓋的媽祖園區，預計明年6月要進行招商，地方人士建議加入沙雕元素，但市府評估這還要再超過2千萬進行強化基礎及補強工程，市長盧秀燕為此傾向：交給未來營運廠商決定。

但民進黨議員吳敏濟則認為沙雕主題館能為大安帶來觀光人潮，市府如果再拖再下去，延誤商機。

台中大安媽祖文化園區臨近大安濱海樂園，早在前市長胡志強規劃媽祖園區時代，就有沙雕館的建議，歷經林佳龍到盧秀燕，仍不乏有地方人士及民代建議要做沙雕館。

不過，依市府的資料，目前這個園區，前前後後已花了，基座設計費2893萬，工程款6億，週邊景觀工程設計引2150萬，工程款2400萬，沙雕美術館評估規劃費300萬，加起來已達6億7743萬，但評估再做沙雕，還要再花2095萬做強化基礎及補強等強化工程，是否要再砸錢？市府趨向保守。

據指出，因為目前市府正在辦理這個園區營運轉移的相關作業，希望明年6月能夠完成招商，市府坦言，相關招商面臨變數，第一，未來媽祖像何時會來？會不會來？基座再加裝媽祖的工程時間會不會影響營運？都會是廠商必需考慮的問題，第二，如果加上沙雕館的元素，是不是未來廠商要的條件？這也必需考慮。

因此，市府目前傾向不再花錢，如果要做這項工程，由未來承包營運的業者自行負擔。

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