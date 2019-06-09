拚總統初選 賴清德明天到雲林拉票

2019-06-09 20:59

〔記者廖淑玲／雲林報導〕拚民進黨總統黨內初選，前行政院長賴清德明天將到雲林拉票，第一站明天上午8點在北港武德宮參拜集結後，隨即以車隊在北港市區拉票，呼籲支持者力挺賴清德拉高民調。

負責雲林行程的前立委尹伶瑛指出，希望大家努力，尤其台南下大雨，但賴清德無畏風雨為了壯大台灣繼續前進，明天上午8點將在北港武德宮參拜。

隨即賴清德車隊將繞行北港市區爭取支持，預計上午9點40分抵達西螺大橋，歡迎支持者一起加入摩托車隊，沿著145縣道陪賴院長一起遊行，或沿路為賴清德加油打氣，給最會做事情的人最大的溫暖。

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