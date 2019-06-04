全力衝刺 賴打「勝利牌」

2019-06-04

〔記者楊淳卉／台北報導〕距離民進黨總統初選民調作業日不到一週，前行政院長賴清德昨赴萬華龍山寺參拜，與支持者熱情互動，晚間接受電視節目訪問，全力衝刺選情。賴清德表示，任何人要代表民進黨出征，一定要透過民主程序，贏的人結合台灣力量捍衛台灣，「勝利是最大的價值」，這個大局若沒有辦法派出可以打贏的人，一切都是假的、空的、多說的。

對副手人選 已有想法

面對黨內「蔡賴配」呼聲，賴清德反駁說，最強的組合就是「賴清德找一個適當的人選當副手」，共同打贏這場選戰。他對副手已有一些想法，但還不能公開。

賴清德在龍山寺致詞指出，中國步步進逼，不僅僅是內部分化、外部封鎖，更提出了「習五點」，已經開始併吞台灣的期程，在這個大局裡面，勝利是最高價值。

賴清德說，目前種種證據顯示，即便經過兩個月之久，他仍然居於領先的地位；不管在基層反應或各項民意調查都看得出來，他是民進黨內最可能打敗國民黨候選人的人選，希望民進黨支持者能夠站在「勝利是最高的價值」上支持他。

賴清德表示，如果他當選總統，一定會維護台灣的主權。國民黨韓國瑜才剛當選高雄市長，沒辦法證明能否做好市長職位，更何況是做總統；至於柯文哲雖然是首都市長，但市政卻沒有讓市民滿意。對比這兩位，他當過國大代表、立法委員，以及台南市長、行政院長，不論是治國或是守護台灣，都更有能力做好總統工作。

談國家定位 批柯打韓

賴清德稍晚接受電視節目訪問時也說，柯文哲在國家認同方面，對台灣未來到底要怎樣走，「立場漂浮、言詞閃爍，希望從中得到一些利益」，但若沒有主張務實台獨者，沒有主張捍衛台灣主權和民主者，哪有兩岸一家親的表述空間？

對於韓國瑜表示願為中華民國「粉身碎骨」，賴清德指出，韓對國家定位的主張與韓自己的目標背道而馳，如果韓當選總統，照韓的主張來做，「恐怕粉身碎骨的不是他，而是中華民國」。

賴清德強調，若他當選總統，會遵循「台灣前途決議文」主張，不會有民進黨執政、中華民國就不見的事。

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