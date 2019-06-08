再向賴喊話 蔡英文：不能說「只有我才會贏」 是要一起贏

2019-06-08 19:48

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今天下午出席民進黨總統初選電視政見會後，於臉書貼文，再度向島內對手前行政院長賴清德喊話，「2020，不能說『只有我才會贏』，而是我們要一起贏，一加一絕對大於二。」

蔡英文說，每次參與政見會、或是參與國際經貿談判，心情一定多少都會起伏。從一開始很謹慎、想安靜讀資料，後來開始有怪表情，接著有人想逗我笑，最後上場時就會是開心的。

她強調，這個心境，也適用在民進黨和台灣身上。執政初期總是困難，但我們一定能走過困難、跨過挑戰。所以為了民進黨，為了台灣，我們放下個人，團結一致，最後也會贏得勝利。

蔡英文認為， 從2008到2016重返執政，證明了蔡英文是最能夠團結民進黨從困境中走向勝利的那個人，也最能夠在國際情勢變動中，帶領台灣走向國際，讓台灣不孤單，讓台灣成為世界的台灣。

蔡英文並向賴清德再度喊話，「今天的政見會，我們的敵人和對手不在這個講台上，更不是黨內初選裡面不同立場的支持者。我們要團結每一個人，包括在電視機前和網路上，每一個關心民進黨、關心台灣的朋友，一起來守護台灣。2020，不能說『只有我才會贏』，而是我們要一起贏，一加一絕對大於二。」

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