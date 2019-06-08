黃國昌：時力若要當小綠 我會義無反顧離開

2019-06-08 13:49

〔記者彭琬馨／台北報導〕前時代力量黨主席黃國昌今在直播中表示，如果未來時代力量決定要走小綠的路線，他會義無反顧離開這個政黨，理由是「這不是我要做的事」；黃國昌並說，若有其他平台、或是能堅持公平正義的合作方式，能匯聚支持力量，他認為「都應該開放心胸的包容合作」。

館長陳之漢昨在直播中爆料，時代力量立委黃國昌曾詢問他擔任時力不分區立委的意願，不過他幾經考量後婉拒。黃國昌今早在直播中詳述此事的來龍去脈，他表示，立法院休會後自己就開始一連串的請益之旅，與館長陳之漢日前3個多小時的對談只是請益之旅的第二站；黃國昌說，他希望能藉此思考台灣需要怎樣的新政治，以及未來自己要在什麼方向上努力。

黃國昌說，這3年多來在立法院的感想是「真的很累」，主因是時力礙於席次較少的緣故，「幾乎每個表決都輸」，在民進黨席次穩定過半的情況下，可說是想通過什麼法案、想封殺什麼法案都可以，他認為在「舉手舉不贏別人的情況下」，他能做的只有加強監督，不過此作法卻讓他招致諸多罵名。

黃國昌表示，有些泛綠支持者罵他「背骨」，認為2015年要不是民進黨禮讓，他根本選不上，但他認為，民進黨在汐止區過去從沒贏過，「當初要我承擔，我也承擔了」，進入國會後，卻變成民進黨禮讓，對此他「無法接受」。

黃國昌說，他認為未來2020年的台灣政治，除了不要讓國民黨重返執政外，另一大重點是不要讓國民兩黨在國會過半，因為過去兩大黨都曾取得過半的執政優勢，但結果卻讓大家非常失望，他強調，「若要產生制衡兩大黨的力量，第三勢力一定要長大」，否則過去的歷史就會重演，因此他也認為，時代力量絕對不能當小綠，若時力未來決定要走小綠路線，他就會義無反顧地離開。

黃國昌並說，接下來他還會繼續進行請益之旅，請益之旅結束後，他未來的規劃就會有一個清楚的決定，屆時再向外界報告。

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