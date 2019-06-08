年改現象 軍公教退休近3年大減7843人

2019-06-08 09:51

〔記者李欣芳／台北報導〕軍公教年金改革自去年7月上路後，實施即將屆滿1年，由於不少人退休金縮水，造成軍公教普遍延退的現象，退休人數因而減少，根據官方最新統計資料顯示，相較於104年馬政府執政最後一年軍公教退休人數達2萬8544人，蔡政府自105年520執政後推動年金改革以來，退休人數逐年減少，107年軍公教退休人數與104年相較，3年來退休人數大減7843人。

去年軍公教退休人數則為2萬711人，比前年軍公教退休人數2萬3277人，減少2566人。

行政院人事行政總處官員今天受訪表示，目前公家機關確實有不少公務員基於對未來的不確定感，因此延後退休，當前軍公教人員普遍延後退休確與年金改革因素有關。

人事總處官員說，年改去年7月實施後，年資較久或符合退休條件的軍公教人員，會考慮自己所存的「老本」到底夠不夠，除非退休後另開創事業的第二春，否則不少軍公教人員會擔心年改實施後退休金縮水，寧願選擇留在現有的崗位。

這位官員說，今年2月桃園市長鄭文燦等縣市首長出席行政院院會，提及地方要增補不少員警，造成財政上的負擔，且基層警力流動已造成大塞車，之所以造成基層警力大塞車現象，就與年改因素有關，由於年改上路，基層警察擔心退休金減少紛紛留在現職延後退休。

根據最新公布的「公務人員退休撫卹基金一○七年度統計年報」顯示，107年底軍公教參加退撫基金總人數為65萬1186人，其中公務人員29萬7704人，佔45.72％；教育人員18萬2644人，占28.05％；軍職人員17萬818人，占26.23％。

這份年報顯示，自98年到107年這10年來，軍公教退休總數為25萬7067人，軍公教退休的高峰是在102年，有多達3萬1027人退休，在104年馬政府執政最後1年，仍有2萬8544人退休，105年蔡政府上台的第1年，退休人數減為2萬7304人，106年再降為2萬3277人，107年退休人數則減到2萬771人。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法