台灣若有M1A2 王定宇分析「這原因」：共軍登台要全重想了

2019-06-08 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕《路透》6日引述知情人士報導，指出美國準備對台灣出售價值超過20億美元（約新台幣626億元）的M1A2艾布蘭戰車和其他武器。軍方知情人士也透露美方已派人來台考察。對此，立委王定宇日前在節目中分析這項軍售與以往的不同之處，以及此事對兩岸帶來的影響，王定宇表示，「實戰的效果是什麼？我講結論，對方想要登陸台灣，要全部重想了」！

對於美國正擬對台出售M1A2戰車，有軍方知情人士透露，為配合M1A2戰車與國軍現役戰車間的大小與重量落差，美方已派員來台考察，針對軍方現有保修廠、聯外通道、油庫補給等提供施工意見。對此，王定宇在6日播出的政論節目「鄭知道了」中也表示，有人說M1A2太重，但其實這有做出一些改款，針對台灣有些不一樣。

王定宇表示，台灣以往跟美國買的武器，都是打折或中古的，像是M60、M48這種30、40年前的東西，之前買F-16A/B時，人家都已經在C/D了」。可是這一次M1A2X或F-16V都是現役最新，而且M1A2X有全世界實戰經驗，火力比99式多20%，數位控制能力遠超過中共99式戰車，「這連中共都承認」！

王定宇也表示，「實戰的效果是什麼？我講結論，對方想要登陸台灣，要全部重想了」！王定宇說，當我們在北台灣佈置3個營108架M1A2，不管是淡水河口的反滲透，或是首都保衛戰，或林口台地、湖口台地，能登陸的位置幾個海岸都好；中國氣墊船運戰車上岸後，本來預計要對到的是CM11（勇虎式105砲），可能還不會這麼怕，可是現在要面對M1A2的時候，「你可能都上不來」！

王定宇表示，所謂登陸，是在本國集結，一定的載具渡海，要活下來，還要爬上來，他認為共軍「過不來啦」！王定宇說，所以有軍方將領大膽註解說，如果M1A2駐紮在北台灣，對方要集結的時間會變長，我們準備的時間就提早，「到時候軍力在哪裡，早就佈置好，等他過來的時候經過雄三，我們反艦飛彈一個一個打，打到最後要登陸的時候，他只要想到爬上岸還要碰到M1A2X，所有他們的作戰計畫，可能都要重新想」。

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