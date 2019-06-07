酒駕撞死送報生！林克穎逃英判不引渡 外交部研議上訴

2019-06-07 14:02

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對英國蘇格蘭高等法院6日開庭，宣布不引渡英籍人士林克穎回台服刑，外交部對此判決表示遺憾，並強調未來將持續與法務部合作，要求駐處與蘇格蘭檢方聯繫，研議依法提起上訴之可能性。

英籍人士林克穎2010年3月25日酒駕撞死黃姓送報生，2012年7月被台灣高等法院判刑4年，2012年8月他冒用友人護照潛逃到蘇格蘭。

外交部表示，我國與英國在2013年10月16日簽署引渡備忘錄，蘇格蘭檢方於簽署隔日即逮捕林克穎，我國旋即向英國提出正式引渡林克穎請求。

外交部說，本案經蘇格蘭地方法院審理後，於2014年6月11日開庭宣判林克穎需引渡返台服刑，並於同年8月經蘇格蘭司法部長批准引渡，不過林克穎於同年8月15日提起上訴，蘇格蘭高等法院在2016年9月23日判決駁回我方引渡請求，經我方提出上訴至英國最高法院請求引渡，英國最高法院於2017年6月28日宣判撤銷原判決，全案發回蘇格蘭高等法院重新審理，直至今年之判決，本案歷經6年的法庭審理過程。

外交部說，本案審理期間，外交部、駐英國代表處及駐愛丁堡辦事處積極與法務部合作，提供行政協助，與蘇格蘭檢方密切聯繫交換意見，提供有利資訊協助蘇格蘭檢察官進行答辯；台英雙方曾就本案簽署引渡備忘錄；蘇格蘭法院承認我國在本案具請求引渡之法律地位，業創下台英司法合作先例；本案民事判決亦獲英國法院承認；我國2位專家證人分別受蘇格蘭法院之請求，自台灣親赴蘇格蘭出庭作證，提供專業法律意見。外交部感謝英國政府各相關司法機關6年來對本案之協助及合作。

外交部表示，對於蘇格蘭高等法院更審判決之結果，我方雖感遺憾，外交部仍將與我法務部合作，聯繫蘇格蘭檢方及蘇格蘭司法部，研議依法再次提起上訴至英國最高法院之可能性，持續爭取引渡林克穎返台服刑。

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