台中輕艇訓練基地夭折？ 議員痛批「逢龍必反」

2019-06-07 11:54

〔記者黃鐘山／台中報導〕前台中市長林佳龍規劃在大里康橋水域打造輕艇運動訓練基地，立委何欣純成功爭取教育部體育署補助。市議員李天生今（7日）痛批，市長盧秀燕團隊擺爛，體育署多次催辦也無動於衷，這項工程可能被迫中止，又是一樁「逢龍必反」！

大里旱溪「康橋水域」整治完成，不但成為新興景點，吸引許多民眾休憩運動，更成為輕艇活動與訓練水域，但缺乏體能丶盥洗丶艇庫等設備，林佳龍市府規劃投入5000萬元在公五、公六預定地打造輕艇運動訓練基地，立委何欣純成功爭取體育署補助。

這項工程體育署答應補助3000萬元，市府配合2000萬元，林佳龍任內定案。但體育署多次催促盧市府提送修正計畫，都沒有結果，4月18日邀市府運動局協商，運動局承諾5月15日前提送，不過逾期沒有函覆，也沒有要求展期，讓體育署十分不滿。

李天生指出，體育署5月31日發文，指責市府「似有行政延宕之虞，請確實檢討改善」，同時要求市府必須於6月10日前完成應辦事項，「逾期將撤銷原先審查通過之決議，不予核定補助」，這項工程可能被迫中止。

李天生批評，盧市府置之不理、長期延宕，根本不是負責任的態度，讓外界質疑市府團隊的行政能力；而這項工程，經立委何欣純及林佳龍市府積極努力，好不容易爭取到手，盧市府卻要輕率放棄，讓輕艇界大失所望，為「逢龍必反」增添新的紀錄。

中市府：要求展期 並沒有放棄

對此，市府運動局長李昱叡說明，該局承辦單位曾經進行計畫修正，不過經費高達8千多萬元，因而緊急叫停，要求修正匡列在市府負擔2千萬元範圍內，再重新提報體育署，同時在6日行文體育署要求展期，市府並沒有放棄，請外界不要誤解。

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