政府擴大辦理關鍵基礎設施演習 桌上推演本週展開

2019-06-06 15:38

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府為維護國土安全、防止恐攻與中國等駭客的資安攻擊，由行政院國土安全辦公室規劃，決定在今年7月到10月間擴大舉行15場中央與地方機關及關鍵基礎設施有關恐安、資安、天然災害等的全災害防護演習，至於正式演習前的桌上推演已於本週正式展開，知情官員今天接受本報訪問時透露，今年連桌上推演的規模都擴大。

知情官員表示，今年無論是桌上推演或者正式的兵棋推演規模都擴大，人數最多光是1場就超過200人，尤其自7月起的演習，將強化指揮官與幕僚及支援單位的互動，顯示蔡政府相當重視關鍵基礎設施等防護演習。

繼5月4日金華演習實兵演練在新北市八里台北港舉行後，行政院國土安全辦公室今年將舉行複合式的災害模擬，目前敲定自7月到10月間舉行15場關鍵基礎設施的防護演習，據悉，演習的機關包括台電、中油等關鍵基礎設施提供者。

為避免國家的關鍵基礎設施遭到國際恐怖份子攻擊，或者遭到中國等國際駭客攻擊關鍵基礎設施的資安核心系統，行政院預定在10月底以前，舉行這15場關鍵基礎設施的全災害防護演習，關鍵基礎設施是以能源、水資源、通訊傳播、交通、金融、緊急醫療、中央與地方政府機關、高科技園區等8大領域的關鍵礎設施為主，目前這15場是個別排定時間舉行。

至於15場關鍵基礎設施的演習方式，將以兵棋推演及實兵推演為主，以全面掌握關鍵基礎設施的可能風險及弱點，並設法加以改善。

據悉，今年桌上推演安排5場，首場已在4日展開，下週一將舉行第2場，桌上推演時，是就可能的攻擊想定進行討論，以科園學區的演習為例，假設演習地點在南科，則會擴大邀中科、竹科等機關代表參與推演的討論。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）則表示，有關任何演習在籌備期間，都不會公布詳細資料，若有適當可對外報告的，將由政院國土辦說明。

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