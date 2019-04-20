獨家》8大關鍵基礎設施資通納管範圍 政院將訂指定原則

2019-04-20 17:27

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院昨天公布「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，將擴大禁止各機關採購中國等國家的資通產品，並將8大關鍵基礎設施納入這項使用原則的適用範圍，據悉，政院資通安全處正訂定有關關鍵基礎設施的指定原則，敲定原則後再發函給各主管機關，報請指定能源、水資源、金融、交通、高科技園區等哪些關鍵基礎設施提供者要納管，最後中央將正式公告，未來被納管的設施提供者將不少。

有關竹科等高科技園區可望納入列管範圍，行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）今天下午受訪時表示，以新竹科學園區為例，政府的用意並不是要限制園區的個別廠商不能用哪些中國品牌的資通產品，而是要竹科管理局確保竹科的正常運作，不受駭客發動的資安事件攻擊，政府的整套作業程序，也是盼能讓竹科等高科技園區廠商的可正常運作。

行政院所指8大關鍵基礎設施，是指能源、水資源、通訊傳播、交通、金融、緊急醫療、中央與地方政府機關、高科技園區等8大領域。根據今年正式上路的「資通安全管理法」對於關鍵基礎設施的界定，關鍵基礎設施是指實體或虛擬資產、系統或網路，其功能一旦停止運作或效能降低，對國家安全、社會公共利益、國民生活或經濟活動有重大影響之虞的領域。

根據資安法，中央目的事業主管機關必須指定關鍵基礎設施提供者，報請行政院核定。

Kolas下午受訪時證實，行政院資安處正在進行指定的程序，要訂定一份有關關鍵基礎設施的指定原則，在原則訂出來後將發函給各目的事業主管機關，以讓機關了解依據什麼標準來指定關鍵基礎設施的種類與類型。

Kolas說，以中油、台電為例，將了解到底是中油、台電的哪些部分或全部要納為關鍵基礎設施。

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