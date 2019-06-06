藍委要求動二備金給高雄防治登革熱 疾管署這樣回應

2019-06-06 13:25

〔記者蘇芳禾／台北報導〕高雄市登革熱疫情蔓延已經達到16例，立法院國民黨團今天召開記者會，國民黨立委陳宜民指出，行政院補助給高雄市的登革熱防治經費只有800萬元，希望行政院長蘇貞昌可以多補助一點，提撥第二預備金給高雄用。

對此，與會的與會的疾病管制署副署長莊人祥表示，依照傳染病防治法規定，登革熱防疫的地方政府預算要編足，中央政府角色是適時補助，希望預算不足部分，市府可以先動用市府的二備金，並且確實檢討年初已經給的800多萬元經費。

陳宜民指出，端午連假即將開始，這次高雄登革熱第四型病毒疫情大家都很關心，院長蘇貞昌說，高雄疫情比之前嚴重，覺得他言過其實，但還是希望他提醒，現在很多人返鄉過節，不希望大家帶著感染上班，造成全國大流行。

陳宜民解釋，2014年高雄發生氣爆，後來大雨，病媒蚊指數增加，第一型登革熱疫情就開始增加，高雄有1萬5千多例；2015年變成台南市大流行，這次是第二型登革熱病毒，全國高達4萬3千多例，台南有2萬多例，當時是國民黨中央執政，行政院長毛治國派副院長張善政去做登革熱防治工作。

陳宜民說，2014年到2015年的登革熱病例很多，目前才6月初，就有16例，有15例在高雄市三民區，這次疫情比前兩波疫情還早，他非常擔心，第四型登革熱在台灣從來沒有大流行過，過去以第一型和第二型較多，若不同型交叉感染，容易產生登革出血熱，死亡率很高，目前沒有特效藥，目前沒有疫苗可以施打，能能用環境噴藥來解決。

陳宜民指出，全球氣候暖化，登革熱已經變成全世界新興傳染病，去年在較北的新北、台中都有病例，明天開始就要放端午連假，提醒北漂民眾要回鄉過節，要注意防蚊工作，不要讓疫情全台大流行。

陳宜民指出，目前為止，行政院補助給高雄市的登革熱防治經費只有800萬元，希望行政院長蘇貞昌可以多補助一點。「過去都幾千萬元，現在才補助800多萬元。」在疫情還沒擴大，就把疫情消滅掉。希望行政院提撥第二預備金給高雄用，臨近的屏東縣、台南市也要一起做。

國民黨立委陳學聖表示，國民黨擔任執政黨時，全力支持地方政府進行病媒蚊防治，當年的死亡人數非常驚人，2015年5月到2016年2月，全台灣因登革熱死亡218人，台南市長賴清德主政的台南市死亡人數112人，高雄市長花媽主政的高雄市，死亡人數103人。比當年讓大家驚恐萬分的SARS死掉73人還多，這些都是悲劇。

國民黨團總召曾銘宗說，希望行政院衛福部以及環保署一起協助，最好能夠比照民國104年9月行政院長毛治國協助台南市政府狀況，積極協助高雄市政府處理。

與會的疾病管制署副署長莊人祥表示，高雄市應該先針對今年年初給的800多萬元確實檢討；另外，高雄市政府又申請了4千多萬元補助，應該要先動用市府的二備金，這是因為根據傳染病防治法規定，登革熱防疫的地方政府預算要編足，中央政府角色是適時補助，希望預算不足部分，市府可以先動用市府的二備金，高雄市長韓國瑜也有說，會快點動用。

環保署環管處副處長黃偉鳴表示，減少積水容器，才能有效防止登革熱擴散。

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