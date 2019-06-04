疫病》高雄登革熱再增3例 一家3口先後中鏢

2019-06-04 19:26

首次上稿 19:11

更新時間 19:26

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄三民區本土登革熱疫情持續升溫，今再增加3名確診男性病例，分別為2名60多歲及1名50多歲，累積已達14例，其中50多歲男性與先前確診的一對母子同住，該戶一家3口都染登革熱。

高雄市長韓國瑜昨視察疫情，卻前往沒有確診病例的鼎強里，遭批「沒看到重點」。高雄市議員高閔琳在臉書發文批評，韓國瑜和市府團隊反應慢半拍，連要「補作秀」還跑錯地點！疫情在鼎金里、鼎西里，結果韓國瑜率團跑到鼎強里噴藥？「也太瞎了，可以再扯一點！」

當地市議員何權峰也認為，疫情已群聚感染的時候，韓國瑜還在凱道辦造勢，想要參選總統，看不到他對登革熱疫情的關心。

對此，衛生局解釋，當天緊急防治現場鼎強里，雖沒有確診個案，但該里的地理位置緊鄰鼎金里已13例確診個案，距離群聚疫情發生點400公尺以內，基於蚊子習性無里界問題，專業落實防疫至為必要。

衛生局今傍晚又發布，三民區再新增3例登革熱確定病例，3人均住在鼎金里，自5月29日截今天止，三民區累計新增14例登革熱確定病例，居住地鼎金里（13例）及鼎西里（1例），均已安排住院做防蚊隔離。若連同2月前鎮區全國首例，共計有15例。

為阻絕三民區登革熱疫情擴散，市府防疫團隊規劃疫情發生地周邊區塊式、地毯式強制孳生源檢查及噴藥滅蚊工作，明日對群聚疫情最為嚴峻的鼎金里，特別動員義警、義消共60人，一同參與警戒區環境大掃蕩。

衛生局說，防疫團隊持續勘查確診個案居住及活動地，環境整頓工作及噴藥防治工作，累計共調查2380戶，發現880處積水容器、其中陽性容器253處（陽性率28.8%），市府持續進行高風險場域病媒監測，全面降低社區病媒蚊密度，防止疫情蔓延。

為釐清三民區群聚疫情感染來源及防堵社區疫情擴散，市府衛生局持續對居住地、工作地、活動地及周邊社區民眾，進行擴大疫調及採檢405人，其中140人排除、3人檢驗確診登革熱第4型感染、8人需再二次採檢，持續高度警覺密切監控及擴大採檢，務求最短時間內釐清疫情影響範圍。

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