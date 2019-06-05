高雄登革熱蔓延 群聚感染已達14例

2019-06-05

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署昨公布，上週腸病毒門急診就診一萬一○○七人次，正式進入流行期，較前一週增加九．三％。高雄市登革熱疫情持續延燒，昨群聚感染再增三例，已有十四人中鏢。另日本腦炎再增兩例，麻疹再增四例。

腸病毒進入流行期 就醫週增近一成

疾管署疫情中心副主任郭宏偉提醒，宜蘭縣、桃園市、苗栗縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣、台東縣的腸病毒疫情已超過縣市流行閾值，且容易引發重症的腸病毒71型持續增溫中，並為東部主要流行型別，家長要特別注意。今年累計十二例腸病毒重症，以腸病毒71型占六例最多。

高雄市本土登革熱疫情則持續延燒，已連續三天都新增病例，三民區鼎金里群聚感染事件再增三例，介於五十多歲至六十多歲男性，近期均無出國史，五月二十八日至六月三日發病後就醫確診，現皆住院中；由於與鼎金里首例個案住家相距一五○公尺內，具高度地緣相關性，研判應屬同一波感染，該群聚感染事件十四人中鏢。今年國內累計十五例本土登革熱，個案均居住高雄市。

對於外傳高雄市政府向中央爭取四千萬元經費，執行登革熱防疫計畫被卡關。疾管署副署長莊人祥澄清，今年初已核定補助高雄市八六一萬元，且依「傳染病防治法」規定，市府應優先使用地方預算，不足再由中央協助。

新增2例日本腦炎 4例麻疹

疾管署同時公布新增兩例日本腦炎，嘉義市、高雄市各一例，而今年累計四例日本腦炎，就有三例發生在高雄市，顯然高雄市不只有登革熱的問題。防疫醫師黃婉婷提醒，預防日本腦炎最有效的方法是接種疫苗，成人高風險族群可自行評估接種。

另外，麻疹再增四例，包含兩例國內感染、兩例境外移入；其中年齡最小是未滿一歲女嬰，研判可能遭症狀不明顯人士感染。今年麻疹累計九十九例。

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