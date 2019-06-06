童仲彥曬新歡照、暗喻「愛錢」？ 紅豆妹：沒女人就不行的噁男

2019-06-06 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕台北市前議員童仲彥日前在粉專曬「館粉」新女友合照，對於網友在留言串提問「之前一起牛奶浴的妹呢？」「台灣阿童─童仲彥」回應「分了」，並稱「有的女人只是愛錢，你出事就背叛離棄」。童的前女友「紅豆」也在臉書回應童貼出的合照「這不是我，這不是我！拜託別再問了」。

「紅豆」除在文中澄清「這不是我」，呼籲「別再問了」，她也指出，「她就是一個可憐的替死鬼，成為一個一天沒女人就不行的噁男的新歡，就請為她默哀吧」。

「紅豆」在文中補充說明，「劈腿大爛人夕賀，絕不複合不然我要賠很多朋友插賭的錢啦哈哈哈」。

底下有網友問到，「噁男？不是之前跟他出遊親嘴嗎？」「恭喜妳終於開天眼，我都不知道你到底這片螺肉還要黏多久」、「希望不要回頭了」、「這算劈腿嗎」。

「紅豆」也一一個別回應，「年輕不懂事囉」、「 哈哈哈哈哈哈人都有眼瞎的時候嘛，重點是有醒來」、「絕對」、「算吧！被我抓到才安心的去的吧」。

另有人貼出童在粉專的「愛錢說」與恩愛舊照截圖，「紅豆」直言「對啊老娘就是愛錢啊怎樣，爽啊」、「哈哈哈哈閉嘴喔」。

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