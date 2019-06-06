美擬售台626億軍武？AIT：正式通知國會前不評論

2019-06-06 10:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕外媒報導，美國準備對台軍售價值超過20億美元（約新台幣626億元）的M1A2艾布蘭戰車和其他武器。美國在台協會（AIT）今天表示，在提案正式通知國會前，不會評論潛在或待批准的武器銷售或轉讓項目。

《路透》6日引述不具名消息來源報導，美國準備對台灣出售價值超過20億美元（約新台幣626億元）的M1A2艾布蘭戰車和其他武器。《路透》並指出，此舉可能會激怒北京，世界兩大經濟體之間的貿易戰將再度升級。

《路透》引述消息人士表示，有關軍售的提案非正式通知已發送給美國國會，內容包括108輛通用動力公司（General Dynamics Corp）製造的M1A2艾步蘭戰車（Abrams），與各種反戰車彈藥，包括409枚雷神公司（Raytheon Company）和洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的標槍飛彈、1240枚拖式（TOW）反戰車飛彈與250枚刺針飛彈。

AIT代理發言人黃博倫（Aaron Huang）今天對此表示，在軍售提案正式通知國會前，不會評論潛在或待批准的武器銷售或轉讓項目。

M1A2艾步蘭戰車號稱「地表最強戰車」，重量約70噸，比我國陸軍現役的勇虎戰車還重20噸。

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