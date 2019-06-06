不准！川普擅對沙軍售 美國會兩大黨議員將聯合抵制

2019-06-06 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕針對川普日前繞過國會，以緊急命令直接批准對沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和約旦共22項軍售案，美國兩大黨多名參議員今（5）日表示，他們會試圖通過22份獨立的聯合決議，來阻止川普此項80億美元（折合台幣約2500億元）的軍售案。

據《路透》報導，美國民主黨、共和黨多名議員今日表示，川普要繞過國會批准這22項軍售案，他們將提出22份獨立的聯合決議加以阻擋，目的是要保護並重申國會監督對外軍售案的角色。

美國參議院外交關係委員會的民主黨參議員梅耐德茲（Bob Menendez）表示：「我們今天採取這一步是為了宣告，我們絕對不會默許總統和國務卿，進一步地侵蝕國會審查對外軍售的任務和權力。」

報導指出，這項合作由民主黨的梅耐德茲，以及長期追蹤沙國人權紀錄汙點的共和黨參議員格瑞姆（Lindsey Graham）領銜提出，後者同時也是川普非常熟悉親近的盟友。

據了解，沙國和阿聯轟炸葉門所造成的大量民眾傷亡未獲得平反，美國國會自今年4月以來持續對2國禁售軍武表示制裁和抗議。

但總統川普日前宣布以「緊急狀態命令」直接批准對沙等22項軍售，引起美國國會跨黨派一致的不滿，認為此舉「破壞白宮與國會的互動及關係」。

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