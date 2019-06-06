6月臨時會排審大法官人事案 恐重演焦土戰

2019-06-06 09:47

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院第九屆第七會期5月31日結束，6月將加開臨時會討論大法官人事同意權等議案，由於國民黨已點名部分大法官被提名人不適任，強調會「嚴審」，因此屆時立院可能會延續審理中選會主委李進勇人事案時的焦土戰爭，不過有法官認為，立院版圖「朝大野小」，不論在野黨如何負隅頑抗，應難以拖過臨時會。

該法官研判，依照立法院的生態來看，除非綠委有意見，否則本次大法官人事案可能跟李進勇人事案一樣「關關難過關關過」，4位被提名人應可如期於10月1日就任；另，他指出，這次卸任的大法官、前台大法學院院長羅昌發，8年前是臨時遞補最高法院刑事庭庭長邵燕玲的缺，因此本次總統府應把該缺還給法官，提名「實務界」人選，而非「學界」。

一名法學者則強調，台灣是海島國家，但綜觀15位現任大法官或現在被提名的4位候選人，竟無國際法、海洋法等權威，顯然未注意台灣的處境與需求。

下個會期是預算會期，明年又逢選舉，立委分身乏術，總統蔡英文因而趕在本會期提名司法院秘書長呂太郎、考選部長蔡宗珍、台大法律系教授謝銘洋、高雄高等行政法院法官兼院長楊惠欽接任大法官，但總統府5月27日才把總統咨文送至立院秘書處，咨請行使同意權，時間太晚，立院只好把它排入臨時會。

藍營對於部分被提名人很有意見，質疑他們曾反服貿，又曾嗆「台大沒有把馬英九教好」，政治立場鮮明，有違憲法明定法官必須超越黨派與獨立審判的精神；藍營強調，大法官應該站在公正與中立的高度解釋憲法，但以這次提名人選來看，審查標準是「顏色正確」，可能突破民主國家的最後一道防線，將「嚴審」。

由於咨文送達立院的隔天就是李進勇人事案，立院版圖「朝大野小」，在野黨採取焦土策略攻佔主席台，企圖杯葛國會運作，但在綠營強勢運作下，李進勇當時仍突圍獲得65張同意票，接下中選會主委一職，照此模式來看，藍營既然已嗆明「嚴審」4位大法官的人事案，6月立院臨時會不排除再現全武行。

臨時會除討論大法官人事案，還預定審法官法、公投法、所得稅法、產業創新條例、政治檔案條例、工廠管理輔導法等修正案，開會時間仍待黨團協商，目前未定。

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