獨派質疑手機民調恐作弊 黨中央6日將邀蔡賴陣營見證抽樣工作

2019-06-05 11:18

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨將於10日進行總統初選民調，挺賴派本土社團日前組成「民進黨初選觀察團」，觀察團今天再度召開記者會，台灣社社長張葉森表示，肯定蔡英文總統的改革，她很辛苦，請她休息，因為她讓人民無感，讓社會紛亂，盼讓強棒接棒。作家金恆煒表示，外面傳言手機會作弊，還有官營公司搜集民眾手機，她們要把女皇推翻。觀選團最後也呼口號「搶救台灣民主，支持賴清德！」

對於外傳包括蒐集手機等各種弊端，民進黨主席卓榮泰在5月31日強調，他與民調相關業者討論，目前是否可能做到「一人控制多碼」，但業者認為僅是在外面蒐集手機號碼，不足以產生影響。卓榮泰舉例，若只是組織動員，並且希望支持者這段期間等電話回答民調，這都是正常狀況。

台灣社社長張葉森表示，希望民進黨進行民調時，可以採用「可監督、可驗票」的辦法。本來今天要去見卓榮泰再開記者會，但卓的行程已經排滿，希望他能回應大家疑慮。他也肯定蔡總統的改革，「她很辛苦，我們請她休息，因為她讓人民無感，讓社會紛亂，讓強棒接棒！」譴責民進黨中執會錯誤決定，也呼籲大家自救，呼籲賴清德院長，要教訓不法。

凱達格蘭學校校長、作家金恆煒表示，他們20號曾經去見卓榮泰，接下來民進黨要沒收初選，不是不可能，他們希望給中執委壓力，不會讓他們胡作非為。「罪魁禍首是蔡英文」，外面傳言手機會作弊，還有官營公司搜集手機，因為手機比較好作弊嗎？「一開始我們不支持蔡英文、不支持賴清德，只支持程序規則。發展到今天，我們非支持賴清德不可，我們要把女皇推翻。」

律師童文薰指出，希望民調是可受檢驗的，民進黨應該要做到，每個人都可以監督民進黨初選；法治時報社長黃越宏表示，蔡英文要求賴清德別參加初選，允諾給副總統，這已經構成選罷法84條、89條的搓圓仔條款，難道全國檢察官都瞎眼了嗎？

民報文化藝術基金會董事長陳永興表示，民進黨秘書長羅文嘉請大家相信初選會公平進行，但是手機民調容易作弊，這很多學者都提出過；很多組織在收集手機號碼，大家想他會不會作弊；手機樣本用什麼母體這些黨中央卻沒有釋疑。

民進黨發言人周江杰2日曾表示，市話與手機民調都是透過隨機抽樣執行，市話以「住宅電話簿」為抽樣母體，末2碼隨機；手機則是以國家通訊傳播委員會（NCC）公布的「行動通信網路業務用戶號碼核配現況表」為母體，末5碼隨機。6日會在蔡、賴陣營指派的專家查驗及見證下，完成總統初選民調執行樣本的抽樣工作，盼外界勿再以訛傳訛。

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