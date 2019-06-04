不顧北京反對 民進黨六四聲援香港反送中條例

2019-06-04 22:53

〔記者呂伊萱／台北報導〕香港將於週日（9）舉辦「守護香港反送中大遊行」。民進黨今在六四天安門事件30週年之際紀念六四，也公開聲援「反送中條例」；民進黨發言人李問今示警，「送中條例」若通過，未來不論是香港人或赴港台灣人，都可能面臨被引渡至中國受審的風險，甚至因政治因素遭到中國拘留，造成「李明哲事件」重演，「絕對無法接受」。

香港特區政府推行「逃犯條例修訂草案」，若過關恐破壞香港法治，讓過境香港的外籍人士等個人，有被送到中國進行不公平審判之虞，引起民間與歐美政商界反彈。「逃犯條例」12日將在立法會大會恢復二讀；民團號召於週日（9）舉辦「守護香港反送中大遊行」，歐盟駐港辦公室更罕見發出「外交照會」表達關注。

而今逢六四天安門屠殺事件30週年，港台均有紀念活動。台灣民進黨發言人李問選在此際投書港媒，以〈紀念六四不止息，台港同反送中例〉為題，強調港台共同紀念六四，展現守護自由民主的精神，批判中共侵犯人權的血腥行為，持續面對每個時代的挑戰。

李問在文中寫道，六四30年過後，台灣的民主政治已完成三次政黨輪替，但對岸的北京當局卻走向了不同的路，不僅對國內言論自由更加緊縮，還輸出威權政治，把手伸進香港的政治體制、同時不斷以文攻武嚇威脅台灣，直言「以前台灣紀念六四，是為了追尋自由；現在台灣紀念六四，是為了守護自由」。

李問並指出，台北今年所舉行的六四30周年紀念晚會，除了回顧六四，更討論六四與港台的關係。而香港從1997年主權移交後，在一國兩制的體制下，中共承諾早已破滅，香港社會自由不斷受到挑戰，最近引發國際關注的《逃犯條例》修訂，就是重要例證。

李問示警說道，「逃犯條例」修訂草案一旦通過，不僅有損香港的司法自主權，而且未來不論是香港人或赴港台灣人，都可能因商業糾紛或政治異議，面臨被引渡至中國受審的風險，甚至因政治因素遭到中國拘留，造成「李明哲事件」重演；在中國司法不透明與惡劣的人權狀況下，「絕對無法接受」，因此一同聲援香港「反送中條例」。

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