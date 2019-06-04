六四紀念晚會 陳建仁籲中共承擔錯誤、停止人權迫害

2019-06-04 21:36

〔記者謝君臨／台北報導〕「六四天安門」事件屆滿30週年，中正紀念堂自由廣場今舉辦紀念晚會，並邀請政治人物簽署「我譴責、我要求、我承諾」聲明，包括副總統陳建仁、前行政院長賴清德、民進黨秘書長羅文嘉等人均到場；陳建仁致詞時呼籲中共當局，勇於承認錯誤，平反六四，並即刻停止對人權的迫害。

華人民主書院等數十個公民團體，今以「銘記六四、抵抗專制」為題，舉辦中國六四事件30週年紀念晚會，由台北市議員苗博雅、太陽花學運領袖林飛帆主持，藉由六四見證者的血淚控訴、現場行動劇「槍口下的母親」等活動，喚起世人對屠殺的記憶；聲援中國、香港民主抗爭；並提醒台灣人守護得來不易的自由民主。

陳建仁致詞表示，今天抱著非常哀傷沉痛的心情來參加紀念晚會，因為30年過去了，沒有看到平反，也看不到民主的火苗在中國有一絲絲亮光，相反地，只看到中國變本加厲，對新疆維族實施再教育，對藏傳佛教、基督教的加強管制，甚至對香港和澳門的人權、自由進一步緊縮，「一國兩制」名存實亡。

陳建仁指出，30年過去了，台灣從野百合到太陽花，一個世代接著一個世代的年輕人，為了讓台灣成為一個更自由、更民主、更尊重人權的偉大國家，大家犧牲自由及原本的生涯規劃，過程中當然是波波折折，面臨相當多的困難，而且有人更因此而入獄，但是我們最終卻成就了讓全世界相當驚豔的民主台灣。

話鋒一轉，陳建仁說，很可惜30年了，中國年輕人因為對岸政治領導人的一念之差，讓他們的愛國熱情和追求民主的夢想，硬生生的被坦克車碾壓，讓中國從此走上了一條跟自由、民主、人權等普世價值完全背道而馳的仇恨道路，他呼籲中共當局，勇於承認錯誤，平反六四，並即刻停止對人權的迫害。

陸委會副主委陳明祺則說，陸委會要說明清楚，北京當局提出對台灣的一國兩制台灣方案後，我們已經沒有模糊空間，陸委會有必要說明立場，台灣人民絕不會接受一國兩制，自由就像空氣，只有窒息的時候才會察覺他的存在。

陳明祺強調，台灣要做華人世界的典範，跟世界各地熱愛民主的國家站在一起，同時也要支持中國民主化；他呼籲，北京當局應該盡速釋放不當關押的李明哲，並面對香港民眾對逃犯條例的討論與疑慮。

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