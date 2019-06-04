跟村里長交流 郭台銘國台英語三軌開講

2019-06-04 15:53

〔記者陳柔蓁／台北報導〕國民黨初選參選人郭台銘，今參加全國村里長聯誼會，在會中用英語、台語、國語跟村里長交流，並說：總統與基層村里長一樣，做的事不分大事、小事，都是為國做事。村里長是給中華民國最大安定劑：「我一定給最多經費、電話費。」

有村里長擔心，會不會選前郭董來相會，選後就被丟棄？郭台銘說，在桃園時就跟全國連誼會主席有聯絡，邀請他來，他這麼短時間就第2次來跟村里長交流。

在會前聯訪，媒體問郭董來這種場合是不是有拔樁意涵，郭強調：「我當總統，每個地方的村里長都是我服務對象，沒拔樁這回事。」

郭台銘認為，村里長對中央來說是邊緣，但對百姓生活來說是核心。村里長這個職位在大數據來說，是最核心的細胞，在未來發展智能社會有重要性，是國家最基層專業的單位，所以來跟他們聊聊天，知道他們的需要、給他們鼓勵打氣。

郭台銘在開場時，獲頒「全國村里長聯誼會總顧問聘書」，他以台語致詞：「今天歡喜來這裡接到聘書，做總顧問，王金平院長當時就有叫我做義消總顧問，這是我最高責任，我回去這張給競選辦公室、進總統府要把這張掛在總統辦公室，以後要替里長伯、里長婆設專線，設一個辦公廳，隨時颱風水災天災都有，管理直線作業，讓基層聲音直接到最高層。」

郭台銘說，他知道村里長的需求，第一、村里長是民選，就要跟民意代表一樣有電話贊助，第二，現在村里長都沒薪水，只有4.5萬元事務補助費，光是公文COPY紙錢都不夠，這問題要來解決。

郭台銘舉例，現在土城也有聯誼會，當地因有工業廠商多，經費較多，所以，他認為每個村里都要發展工商經濟：「我出來就是發展經濟，把台灣帶到錢淹腳目的蔣經國時代。」

郭台銘說，一碗飯大家分不夠，就賺兩三碗，大家都有得分。

郭台銘說，公司用AI大數據邊緣計算HPC（高速運算電腦），村里長雖是施政邊緣，從政府體制來說應是核心：「我就把公司HPC，改名成CORE COMPUTING。」

郭台銘孩提到，要用大數據管理村里：「可以看一個人有沒有做壞事，正常的時候他上下班，跑兩趟，如果跑三、四趟，就可能是出事了。

最後，村里長是給中華民國最大安定劑：「我一定給最多經費、電話費。」

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