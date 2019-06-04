聲援郭董貿易戰論點 立院國民黨團3問顧立雄

2019-06-04 12:40

〔記者陳昀／台北報導〕中美貿易戰持續升溫，鴻海董事長郭台銘砲轟蔡總統「盲目樂觀」，要求即刻召開國安等級的安全及經濟國是會議。立法院國民黨團今天也召開記者會聲援郭、質疑蔡政府輕忽衝擊，國民黨團總召、前金管會主委曾銘宗，更三問現任金管會主委顧立雄「敢保證一定不會發生金融風暴嗎？」

曾銘宗指出，顧立雄對外回應時稱「召開國安會議要拿什麼數據來開、討論什麼議題？」顯示他根本輕忽美中貿易戰帶來的衝擊，自己曾任金管會主委，在此可告訴顧立雄，要討論什麼。

曾銘宗質疑，中美貿易戰若打成科技戰，我國資通訊產業供應鏈是否會被迫選邊站？若美國政府強力介入，政府是否有協助企業的因應方案？資通訊供應鏈是我國上市上櫃主力，營收若有變化是否會引發股市波動？外資投資股市餘額約2000億美元，又要如何因應大幅匯出？

曾還問，我國對中出口佔總出口41.2%、出超831億美元，金管會目前就美中貿易戰對台灣總體經濟影響有無精確評估及對策？此外，更該密切注意中美貿易戰會不會演變成匯率問題，今年5月以來人民幣已貶值2.47％、台幣貶值2.19％、韓圜貶值2.02％。最後，曾對顧立雄喊話三次：「你敢保證一定不會發生金融風暴嗎？」

費鴻泰批評，蔡英文總統把所有精力投入在黨內初選和內鬥，無暇顧及貿易戰對我國產業的重大影響，只有針對台商資金回流5000億元猛打強心針，但根據報載，經濟部次長評估，年底前會到位的資金只有1137億元，這些錢究竟來自海外，還是台灣本土擴廠資金也不得而知，整體經濟動能依舊薄弱。

費鴻泰指出，1997年亞洲金融風暴、2008年雷曼兄弟事件引發全球金融風暴，根據經驗法則，每10年會「發作」一次世界經濟風暴，2019年的今天，台灣是否準備好因應新的金融風暴來襲？蔡政府不容漫不經心。

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