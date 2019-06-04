北市議員促承諾守護台灣 柯文哲避答這樣說…

2019-06-04 14:33

〔記者沈佩瑤／台北報導〕儘管台北市長柯文哲至今仍未表態是否參選2020，但民進黨台北市議員江志銘今在議場要求柯，應對九二共識表態，還要柯承諾若參選總統，要當一個守護台灣的人。不過柯文哲避答僅說，就算是乞丐、販夫走卒也要守護台灣，不是只有總統要守護台灣。

前總統陳水扁日前舉辦新書發表會，提到擔任市長期間，會在市府11樓眺望總統府，意有所指開玩笑稱「不知道到總統府，是開車快，還是搭高鐵快」，暗喻台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜，當時柯受訪則巧妙回應「搭高鐵要看有沒有買到車票」。

柯文哲下午赴台北市議會市政總質詢，市議員江志銘再次問柯，認為是搭高鐵快，還是騎腳踏車快？柯則說，搭高鐵要看有沒有買到票，騎腳踏車也有可能自己掉鍊子。

江志銘接著提問，中國認為的九二共識就是一個中國、一國兩制，而柯文哲身為首都市長，也是參選2020總統的熱門人選，如前新北市長朱立倫、鴻海集團董事長郭台銘都已表態，他要求柯文哲應表明是否接受一國兩制。

柯回應，他認為這在台灣就是都標籤化的問題，他身為外科醫生，會比較想知道標籤撕下來，要告訴他內容是甚麼，還反問江志銘：「你知道內容嗎？」

柯數度說，自己已經說過，如果是香港模式，一講底下的台灣人都跑光了，「這不是我們要出牌，這大陸方面要解釋清楚。」

江志銘緊咬追問，中共講很清楚，就是香港模式，所以包括總統蔡英文、前行政院長賴清德都說他們是可以守護台灣的人，柯若要參選總統，「那你是可以守護台灣的人嗎？」

對此，柯文哲強調：「沒有問題啊！」但隨即補充說，今天就算是一個乞丐也要守護台灣，不只總統要守護台灣，是每個人的責任，就算是販夫走卒也要守護台灣。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法