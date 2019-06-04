「政治檔案條例」仍未三讀 林昶佐：應排入臨時會

2019-06-04 12:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院將「政治檔案條例草案」列入立法院本會期優先法案，但因國民黨在審查期間杯葛及保留條文，5月底會期結束仍未完成三讀；為早日給政治受難者長輩們真相，時代力量立委林昶佐今日呼籲，6月中旬可能召開的臨時會，應該排入「政治檔案條例」。

「力拼『政治檔案條例』在臨時會通過！」林昶佐表示，獨裁統治時期，數以萬計的人民被國民黨黨國體制迫害、喪失自由，甚至喪失性命家破人亡。雖然台灣已經民主化，但許多受難者與家屬們還沒能等到真相，就在壓迫者的陰霾中逐漸凋零。

林昶佐強調，這些真相包括佈線、逮捕、偵訊、起訴、判決到執行的檔案，還有線民、檢舉人、刑求者、遺書、日記等，都被隱匿在政府相關部門中。

他提及，由於國民黨立委不斷莫名其妙的保留條文，所以條例出委員會需經協商，要呼籲六月中可能要召開的臨時會，應該要排入「政治檔案條例」。

此外，因國安局、調查局、警政署以各種「永久保密」、「延長保密期限」、「僅移轉不解密」等手段，來拖延戒嚴時期的檔案公開。

林昶佐指出，他將在協商時要求，針對被軍警情治機關列為「永久保密」的檔案，應有重新檢視其密等的機制。

他強調，行政院版本草案中，有關於影響國安之虞者得再由原軍警情治機關再延20年，這應該回歸「國家機密保護法」年限規定，不能再增加拖延的方式。

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