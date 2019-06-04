扯！「一國兩制」大灣區 中國以假數據拿台媒宣傳

2019-06-04 11:29

〔記者鍾麗華／綜合報導〕「習五條」提出後，中國以大灣區宣傳「一國兩制」，連中國國台辦旗下的媒體《中國台灣網》也統計台灣媒體的報導，不過，《自由時報》5月僅報導21則，幾乎都是對大灣區「一國兩制」宣傳的提醒，但《中國台灣網》卻宣稱本報一共報導38則，在台媒中排名第3。由此可見，中國利用台媒當宣傳工具，也不惜造假數據。

《中國台灣網》製作圖表，並稱2月18日「粵港澳大灣區發展規劃綱要」正式公佈，隨著兩岸交流日益頻密，越來越台灣媒體關注大灣區發展。該網站統計5月1日至31日的台媒報導，《聯合新聞網》64則、《中時電子報》47則、《自由時報》38則、《Ettoday新聞雲》36則、《Hinet生活誌》31則、《中央社》14則、《雅虎奇摩》12則、《蕃新聞》12則、《三立新聞網》12則。

統計並選出5大「台媒關注話題榜」，第一名是「粵港澳拼經濟超越東京紐約」，其後依序是「陸邀台商考察大灣區」、「閩粵『台』港澳打造全球最大經濟區」、「廣州大灣區5G港口創新中心」、「東筦機器人產業基地粵港合作打造。」

不過，記者根據本報搜尋系統，輸入「大灣區」關鍵字，5月報導21則，包括「中國官媒對台喊話加入大灣區，陸委會批圖謀強化『一國』」；「統戰新伎倆，中國招台生赴大灣區實習」；「再次聽訓！ 又7台媒出席大灣區媒體峰會」；以及「焦點評論：別成兩國一治」等，報導幾乎都圍繞在大灣區「一國兩制」的宣傳。

事實上，中國以大灣區宣傳「一國兩制」逐步鋪陳，高雄市長韓國瑜在3月底被中國安排參訪大灣區、親民黨主席宋楚瑜4月率團考察，新黨主席郁慕明5月底赴北京展開對話協商，也由大灣區進入。此外，中國不僅邀請台媒赴大灣區採訪，今年暑假也推出台生赴大灣區實習、交流的各種活動，此刻也正舉辦「「台商一起來，融入大灣區」台商考察活動，前副總統蕭萬長率團出席。

中國國台辦主任劉結一在會中致詞時表示，「大灣區建設既能充分發揮『一國』之內集中力量辦大事的制度優勢，又能充分激發『兩制』各展所長、相互促進的活力，將極大豐富『一國兩制』的實踐，也為深化海峽兩岸融合發展、豐富祖國和平統一實踐提供了重要啟示。」

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