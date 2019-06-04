政院與LINE合作「打假」 即時澄清專區7月上線

2019-06-04 10:17

〔記者李欣芳／台北報導〕為遏止假訊息流傳，並提供民眾正確訊息，行政院與社群通訊軟體LINE合作，將在LINE TODAY介面新增「行政院即時澄清專區」，外界關切行政院與LINE的合作究竟何時上路？目前預定在7月正式上線，這被視為政府打擊假訊息的一大突破。

不過，由於各部會經常發出制式、艱澀的新聞稿，難與社會全面溝通、對話，行政院認為有必要精進各部會打擊假訊息的能力，各部會「打假」技巧正面臨「大改造」。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）接受本報訪問表示，行政院與LINE的這項合作計畫，目前預定在7月上線，未來如何透過LINE TODAY及時澄清假訊息，包括要為澄清的新聞下簡明標題、附上照片，達成宣傳政府政策及澄清假訊息的效果，這將是政府團隊的一項挑戰。

不過，她說，LINE是免費提供LINE TODAY介面，讓政府可訊息澄清假訊息，這個澄清專區的內容以及標題都是由政府製作、提供，這可說是一大突破。

據悉，行政院先前在與LINE接洽請求合作時，鑑於網路假訊息到處流竄，對社會造成危害，LINE方面認為他們在國內有廣大的使用戶，有責任提供給社會大眾正確的訊息，因此表明非常樂意提供這樣的平台給行政院。

不過，行政院並不是將各部會的制式新聞澄清稿原封不動提供給LINE，目前政院官網的「即時新聞澄清專區」就只是彙整各部會的新聞澄清稿，未來各部會澄清稿將配合圖卡，每天以活潑、淺白的內容呈現。

Kolas表示，行政院各部會已在精進打擊假訊息的技巧，她就曾與各部會發言人系統舉行過幾次會議，討論相關問題 ，因應這個平台即將上線，政院也在思考如何籌組相關的團隊，未來會有一個編輯小組來處理此事，重要的是，未來上線的內容，要讓民眾看得懂，做有效的澄清與政策宣傳。

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