民代當選無效換老婆補選 他痛批「奧運吃禁藥還能派人重比？」

2019-06-04 10:04

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東地檢署去年底針對多位涉賄民代當選人提起民事當選無效之訴，屏東地方法院經過數月審理後，陸續對多名候選人宣判當選無效，但許多候選人早就先辭職，規避政敵遞補並尋找代理人參與補選，玩弄法律於股掌間，將參與補選的滿州「落選頭」鄉代莊期文痛批，「奧運吃禁藥還能派人重跑嗎？」

得知當選無效的鄉代洪勝榮，在7月將舉行的補選中，仍推派妻子出馬參選，去年在選戰中僅以7票落敗的「落選頭」莊期文相當不滿，他舉運動賽事為例，質疑中選會「奧運選手吃禁藥作弊被取消金牌後，都是由銀牌選手遞補，哪有整個比賽重新舉辦，作弊選手還能推派人選重新參加的道理？」

這樣的辭職找代理人出馬作法，這幾年成為不少涉案候選人維繫政壇影響力的保命符，通常在研判可能當選無效判決前，先進行辭職造成選區缺額補選（應選人低於2分之1），待判決確定後，選區遞補時序上晚於補選，間接卡死選舉對手遞補上。

「這種被迫二次參賽實在太荒謬！」莊期文無奈表示，他在比賽中未作弊落選，遭判刑的卻利用法律漏洞，毫不避諱的推出自己太太參選，5月15日的當選無效判決，洪勝榮卻在5月7日藉故辭職，中選會對於這樣的手法，實該待判決確定後再決定選區缺額的處理方式，以免類似這樣因賄選遭判刑的民代，竟能安排人選以補選方式取得候選資格，除敗壞地方選風，更是另類鼓勵賄選的作法。

這樣的「竅門」首次出現在琉球鄉，前鄉長陳隆進105年在二審當選無效判決確定前，閃辭鄉長投入補選，結果又重新登上鄉長寶座，引發不少人跟進，選罷法隔年因此修法，規定就職後辭職者，不得登記為該次公職補選候選人，就是為防杜先辭職再當選，但如今，仍有補選時安排家人或親信「代理人」參選方式，只能看選民智慧判斷；莊期文也強調將向監察院、中選會等單位陳情。

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