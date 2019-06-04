嗆國民黨已非「舔共」 館長：是「人形蜈蚣」狀態

2019-06-04 08:03

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜1日在台北凱道造勢，表示願意承擔重任，為中華民國不惜粉身碎骨。對此，成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢說，最近中國政府又在對台灣嗆聲，指台灣是中國的一部份，不惜一切代價武統台灣，請問韓國瑜要不要對這件事出來表態？館長也批評國民黨的行為不能稱是「舔共」，已經是「人形蜈蚣」的狀態。

對於韓國瑜說為中華民國不惜粉身碎骨的言論，館長昨晚在網路直播上表示，對比最近北京又在嗆聲台灣，稱台灣是中國的一部份，絕對不容許分裂，解放軍不惜武統台灣，「今天我們的敵國又嗆聲了，我要請問韓國瑜、韓總，你為了中華民國可以粉身碎骨，那針對這件事情你要不要出來表態一下？」

館長接著說，他也想要請問國民黨所有的候選人，包括朱立倫、郭台銘和王金平，以及國民黨所有的立委，「誰出來講過一句話，沒有，大家絕對不會講話，從這裡發現是不是很好玩，當我們每次去罵國民黨賣台舔共，國民黨會跟你說，我哪裡賣台，我哪裡舔共。」

館長強調，如今國民黨不是在「舔共」，已經是「人形蜈蚣」的狀態，嘴已經縫在、黏在肛門上，人家放什麼屎吃就對了，嘴巴沒有辦法講話。館長說，中國這麼專制政權的國家，飛彈對著台灣，戰機不時繞台，戰術演練針對台灣，國民黨官員卻沒有人出來講話，對照韓國瑜在凱道上說要為中華民國粉身碎骨，他覺得是一件非常可笑的事情。

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