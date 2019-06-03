韓國瑜要為國「粉身碎骨」？ 館長：到中國還是條狗！

2019-06-03 00:44

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜1日在凱道造勢時指出，「為了中華民國，粉身碎骨在所不惜」；網路紅人館長陳之漢2日在直播中砲轟：「你在台灣粉身碎骨，到了大陸（中國）還是隻哈巴狗。」

力挺高雄市長韓國瑜選總統的誓師造勢大會1日下午登場，主角韓國瑜下午5點在夫人李佳芬陪同下到場，致詞約30分鐘，最後鬆口提到，2020準備承擔任何重要職務，「為中華民國不惜粉身碎骨」，也帶動群眾高唱「中華民國頌」。

館長2日直播時表示：「你說為了中華民國可以粉身碎骨，那你那時候跟大陸（中國）高層見面時，為何不跟他們堅持承認中華民國？說你不承認中華民國就把我剁成肉醬。」館長也批評韓國瑜造勢浮報造勢人數：「明明只有5、6萬人 你上台還說現場有3、40萬人，說謊那麼大聲真的笑死人！」

館長提到：「上次高雄選舉講了句口號高雄發大財，這次選總統口號變『人民安全台灣有錢』。」他認為，只有老人家才會相信，「拜託年輕人們，這一次一定要出來投票」，另外補充，先前說過支持郭台銘的意思是：「這個世界上，只剩下韓國瑜跟郭台銘出來選總統，我才支持郭台銘，你們這些智障媒體白痴酸民懂了嗎？」

館長發言被批踢踢實業坊鄉民逐字繕打出來，不少鄉民留言表示，「韓粉又要出動了」、「連館長頭腦都比喜韓兒們清楚」、「韓踩了館長最重視的誠信兩字，誰對誰錯很明顯」、「難怪台灣詐騙猖狂，因為真的很好騙阿，一堆智障」、「哪有那個膽說中華民國啦，太高估他們了吧」。

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