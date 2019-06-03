兒子嗆爸爸？鄭聚然下戰帖欲上直播 館長：你甚麼咖？

2019-06-03 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗縣議員鄭聚然與「館長」陳之漢的「叫爸」之爭持續延燒，鄭聚然今（3）日發表聲明，嗆館長「把『臭錢』收回去」，鄭還下戰帖「只要館長敢約，我願意上他直播踢館」；館長對此砲轟：「你甚麼咖？」

中國酒商捐助苗栗縣立南庄國中60萬元營養午餐費，卻在捐贈儀式上要求遮蔽布條上的「中華民國」字樣還獲得許可；鄭聚然後來在議會公開聲稱，「不管什麼統戰，只要誰給我錢就是爸媽！」引發社會輿論撻伐，蔡英文總統也出面對此事回應無法認同。

網路紅人陳之漢對此嗆聲要捐給南庄國中60萬，先調侃鄭是自己的私生子，後要求他自稱賣國賊即可；鄭今嗆館長，痛批他無知又沒文化，捐錢只為炒作自己網紅事業賺「髒錢」，而此事牽涉兩岸及苗栗財政問題，遠超過館長的智商及理解能力，嗆聲只要館長敢約，「我願意上他直播踢館，給他好好上一堂『如何認識苗栗課』。」

館長繼續在臉書與鄭隔空交火，他表示：「不知恥近乎神勇？現在又嗆我我是臭錢？天啊！國民黨沒有下限？還要上直播？你甚麼咖？」，他認為，「一個領台灣人稅金的議員，說台灣人的錢是臭錢，中國的錢才香」；網友們對此聲援指出「鄭議員的學歷應該沒資格教訓人吧」、「這世道兒子嗆老子的也不在少數阿」、「苗栗今天會這麼窮，要怪誰？」。

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