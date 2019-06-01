韓國瑜缺席高雄反毒博覽會 綠議員感嘆「陳其邁比較像高雄市長」

2019-06-01 15:16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕全國反毒博覽會今天下午在高雄巨蛋登場，共有數千名學生參加，但地主高雄市長韓國瑜卻缺席，跑到台北參加韓粉造勢選總統活動，反倒是行政院副院長陳其邁現身力挺活動，綠營議員酸說：「今天好像陳其邁比較像高雄市長。」

教育部委託高雄市府教育局，今天下午在高雄巨蛋舉辦「拒毒健康新世代、愛與關懷作伙來」反毒博覽會，活動區分兩階段，分別是下午的「全國反毒博覽會」、傍晚的反毒仲夏之夜藝文表演，共有全國各地反毒單位設置60個反毒宣導攤位。

高雄市長韓國瑜之前還替活動拍攝宣傳影帶，但今天正式活動卻不見人影，由副市長李四川代表出席。反倒是行政院長陳其邁今天上午在大樹參加活動後，下午又趕來巨蛋，以行動支持反毒。

對於韓國瑜缺席反毒博覽會，卻跑到台北參加韓粉拱選總統的造勢活動，陳其邁回答說，他覺得可惜，「他們告訴我，本來以為韓市長要來」。

陳其邁表示，對青少年反毒是全民關心重點，行政院也編列100億的反毒策略行動綱領，希望能與高市府合作打擊犯罪，「市長沒來，我覺得比較可惜」。

今天下午也參加活動的民進黨市議員邱俊憲說，從上午的大樹鳳梨文化節，到下午的全國反毒博覽會，韓市長都不在高雄，「今天好像陳其邁比較像高雄市長。」

邱俊憲批說，韓市長在議會一直說要專心市政，經濟100分、政治0分，但今天選擇出席凱道初選造勢活動，充分表達他的心意就是要選總統。

邱俊憲強調，韓國瑜還是要嚴肅面對與高雄市民的君子之約，「89萬選票對他真的這麼不值嗎？不要只有心思在台北，要怎樣贏得總統初選，而忘了他是剛當選上高雄市長這個角色的扮演。」

另位民進黨議員林智鴻也說，韓市長漠視高雄市民對反毒決心，選擇去台北，他忘記自己是高雄市長了，他忘記高雄市民託付他的責任，「高雄市民對他的落跑，充滿憤怒與失望。」

林智鴻質疑說，原來選總統比市政運行還重要？原來韓粉造勢比高雄市民反毒還重要？

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