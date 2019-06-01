國民黨7月全代會擬修黨章 納藍營縣市長為中常委

2019-06-01 11:37

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨7月28日將召開全代會，黨中央規劃擬提案修正黨章第二十二條，將15位目前只能「列席」中常會的藍營直轄市、縣市長，賦予中常委身分，以落實黨魁吳敦義推動內造化政策，但有部分中常委在5月29日中常會表達反對，認為這些地方首長參與中常會意願低落，如果15人都納入中常委，由於總席次母數變大，以後可能每次開會都會因為達不到過半數門檻而流會。

據轉述，吳敦義回應，邀請地方首長列席中常會，是希望他們提出執政看法，不過他也坦承請這些人參加中常會確實也有困難，因此還要審慎思考，待日後黨章研修小組開會時再考量。

黨內人士指出，雖然出席率確實是個問題，但修改黨章將執政地方首長列為當然中常委，這是去年九合一選後吳敦義正式對外的宣示，而且國民黨本來就應該朝向內造化政黨發展，全代會勢必要做處理，因此未來可以考慮黨章增訂直轄市、縣市長為「當然中常委」，再配合地方首長可依意願決定是否擔任的但書，或擴大現有「指定中常委」人數，在黨籍政務官之外，將地方執政首長也納入指定對象。

國民黨現行黨章規定中常委39席，除選任的32席，還有7席「指定中常委」，由黨魁指定黨籍政務官5人、青年團總團長及青工總會長擔任。

黨內人士表示，目前看不出來中常會有大幅改變結構的必要，但可以增加「指定中常委」名額，在野時期就可以指定多一點的縣市長，進入執政時期縣市長與政務官的的比例再做調整即可，這也是變動最小又可朝向內造化方向的折衷作法。

至於地方首長政務繁忙，出席狀況可能不佳的問題，黨內人士認為，若遇重大議題必須處理時，可以事前通知配合開會，而且依照中常會議事規則，中常委因故不能出席，可以出具委託書委請一位中常委代理出席（出席者只能代理一人），照樣計入開會法定人數。

國民黨日前公告全代會召開日期後，已經成立黨章研修小組，由副主席兼秘書長曾永權擔任召集人，成員包括一級黨務主管、中常委與智庫人士，總計10餘位，近日各地方黨部將召開黨代表座談會，針對黨章修正案及應興革事項提建議，並蒐集各地意見後交由黨章研修小組討論。

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