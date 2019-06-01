法國在台協會主任紀博偉將高升離任 鄭文燦盛讚是桃園好友

2019-06-01 11:18

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦昨天受邀出席法國工商會晚宴，他於上台致詞時指出，法商在台灣投資、發展，對城市治理、綠能、軌道建設助益很多，法國在台協會主任紀博偉（Benoît Guidée）也是桃園的好朋友，他即將高升離任，感謝他任內為桃園搭起許多橋樑，讓法國與桃園更加緊密，而桃園努力也有目共睹。

鄭文燦表示，法國對台灣人來說並不遙遠也不陌生，機場附近有諾富特飯店，家庭主婦最愛採買的地方是家樂福，孩子想運動、登山，可以逛迪卡儂運動用品店，中華航空、長榮航空也有使用空中巴士集團生產的飛機；其中家樂福在桃園有11間分店，也將在楊梅興建6萬多坪的物流中心；總部設置在蘆竹的中法興物流是法商IDL物流集團全球第一家分公司，桃園現共有3個發貨中心。

鄭文燦說，法國讓世界變得更美好，為人類帶來民主、嶄新文化及更文明的價值；帶來便捷的科技，讓生活更便利；帶來美食，滿足味蕾的餐食，讓人感受到品嘗美味食物的幸福感。

秘書處長顏子傑表示，過去4年，桃園與法國在台協會共合作超過50場交流活動，桃園也曾辦理法國外交部年度盛事「味覺．法國」晚宴、通過歐盟有機認證的拉拉山「茶聖殿」品牌高山茶外銷巴黎。

法方出席人員除紀博偉外，還有法國國民議會友台小組兩位副主席博多黑及荷狄蘭、外交事務委員會委員蓬佩奧、國防委員會委員葛西羅、經濟事務委員會委員卡巴希安、國防委員會委員貝哈米帝等人。

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