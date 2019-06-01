告密者現身 促轉會影片揭國民黨監控校園內幕

2019-06-01 11:17

〔記者李欣芳／台北報導〕繼5月29日推出首支國民黨在威權時代的校園監控紀錄片「不是自己寫的日記」之後，促轉會今天推出第二支國民黨校園監控影片「反白」，相較於「不是自己寫的日記」是以被監控者主述經驗與感受為主，「反白」則轉由「告密者」的視角出發，以劇情片形式呈現個人在威權體制下被迫成為參與者的複雜性。

促轉會表示，「反白」片長17分半，由知名導演羅景壬執導、小說家洪茲盈編劇，主要場景則在國家人權博物館景美紀念園區拍攝；故事由八○年代校園監控當事人口述、告密者的自白及檔案史料改編而成。

「反白」劇情內容圍繞著兩位醫學院學生王文義、李明順開展。兩人是大學同窗，一起上課，無話不談，李明順對王文義毫無防備，坦言私事，甚至父親是政治犯的背景；王文義卻在教官的威迫利誘之下，開始監控自己的好朋友，甚至越陷越深、密告不實，影響李明順的生涯發展。

促轉會表示，30年後，因病不久於人世的王文義，決定將當年的監控資料「歸還」給李明順，兩人在因緣際會之下再度重逢，也是最後一次的會面。影片最後直指過往全面監控的環境，讓人與人之間互不信任，有些監控者甚至一生活在懊悔中。

促轉會指出，劇中關於情治單位吸收監控目標的親近好友，使其以不正當的方式獲取資訊、告密者事後的懺悔與自白，乃至於被監控者的親人成為體制施壓的對象等等，都出自促轉會研究檔案與訪談當事人得到的真實生命經驗。之所以透過劇情方式呈現，是希望透過具體畫面及影片氛圍，讓觀眾更貼近當時情境，並理解當事人的處境。

促轉會表示，希望透過這支劇情片，初步揭露體制與個人間的複雜性，如告密者被吸收的原因、內心的轉折，即使是教官也可能承受著上級交派的壓力，呈現諸如此類個人被鑲嵌在壓迫體制內形成的生活切片，而非如過往只要論及監控，只能單薄地再現告密者與被監控者之間善惡對立的關係。

促轉會說，還原歷史真相不能只靠檔案。由國外轉型正義經驗可知，這類監控檔案可能存在情治人員或線民記載的錯誤資訊，甚至存在偏見、誇大等問題，因此，難以單憑檔案內容來做出歷史評斷。為了進行檔案資訊校正，促轉會將於下半年主動邀請被監控者，甚至可能包括線民，一一對檔案中的資訊表示意見，並輔以持續的研究與比對，才能增進對歷史真相的瞭解，也可作為未來檔案開放應用的先行準備。

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