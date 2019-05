民進黨總統初選辦法底定 葛來儀問了這個問題...

2019-05-31 23:32

〔即時新聞/綜合報導〕民進黨中執會確定,下個月(6)10日至14日將進行黨內總統初選民調,手機、家戶各半。華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)亞洲資深顧問葛來儀(Bonnie Glaser)今(31)日對此發表見解。

經過好幾週的協調,民進黨中執會總算確定初選進行方式,同時把台北市長柯文哲和高雄市長韓國瑜納入民調,並舉辦一場電視政見會。黨主席卓榮泰今天表示,民調要排除萬難,一定要做到最科學、最專業、最準確的民意調查。

民進黨總統初選參選人賴清德雖反對修改初選日程和相關事宜,但仍決定參加初選;尋求連任的總統蔡英文則回應,中執會依照黨章訂出遊戲規則,「中執會的決定是黨的機制,也是民主機制的一部份,既然已經做出決定,就遵從黨的決定。」同時也表達有勝選信心。

葛來儀今發推特(Twitter)指出,民進黨最終就初選方法和日期達成一致意見。她認為「黨的團結是必要的」,但也擔心這樣的團結「能持續下去嗎?」

DPP has finally agreed on method and dates for primary election. Party unity is necessary, but will it be sustained? https://t.co/otog3TpMpy