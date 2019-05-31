民進黨總統初選辦法底定 葛來儀問了這個問題...

2019-05-31 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨中執會確定，下個月（6）10日至14日將進行黨內總統初選民調，手機、家戶各半。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）今（31）日對此發表見解。

經過好幾週的協調，民進黨中執會總算確定初選進行方式，同時把台北市長柯文哲和高雄市長韓國瑜納入民調，並舉辦一場電視政見會。黨主席卓榮泰今天表示，民調要排除萬難，一定要做到最科學、最專業、最準確的民意調查。

民進黨總統初選參選人賴清德雖反對修改初選日程和相關事宜，但仍決定參加初選；尋求連任的總統蔡英文則回應，中執會依照黨章訂出遊戲規則，「中執會的決定是黨的機制，也是民主機制的一部份，既然已經做出決定，就遵從黨的決定。」同時也表達有勝選信心。

葛來儀今發推特（Twitter）指出，民進黨最終就初選方法和日期達成一致意見。她認為「黨的團結是必要的」，但也擔心這樣的團結「能持續下去嗎？」

DPP has finally agreed on method and dates for primary election. Party unity is necessary, but will it be sustained? https://t.co/otog3TpMpy — Bonnie Glaser / 葛來儀 （@BonnieGlaser） 2019年5月31日

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