兩岸簽政治協議設門檻 立法院長：免於承受國家主權遭到出賣的恐懼

2019-06-01 00:00

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院今天三讀通過「台灣地區與大陸地區人民關係條例修正案」，立法院長蘇嘉全表示，國家主權不得談判，希望今天的立法，能夠保護這塊土地上生長的後世子孫，免於承受國家主權遭到出賣的恐懼！

立法院今天三讀通過「台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正案」，明定我國政府若要與對岸中國進行簽署政治協議，須由行政院在協商開始90日前，向立法院提出協議締結計畫及憲政或重大政治衝擊影響評估報告。締結計畫經全體立委4分之3出席、出席立委4分之3同意後，才能開啟協商。

同時條文中也規範，在協商過程中，若立法院認為談判無法依照締結計畫進行時，得經全體立委2分之1以上決議，要求終止協商；行政院判斷雙方無法依締結計畫進行談判時，也應終止協商，並向立法院報告。

此外，增訂條文也規定，立法院會審查協議草案，經全體立委4分之3出席、出席立委4分之3同意後，由中選會辦理全國性公投，有效同意票超過投票權人總額的半數者，協議草案才可通過。

蘇嘉全表示，台灣的主權屬於全體國民，訂定如此嚴格的法條限制政府權力，就是因為珍貴的國家主權與民主體制不能夠被拿來交易，希望今天的立法，能夠保護這塊土地上生長的後世子孫，免於承受國家主權遭到出賣的恐懼！

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