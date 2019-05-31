行政院長蘇貞昌投書美媒 籲美助台捍衛民主自由

2019-05-31 19:07

〔記者彭琬馨／台北報導〕行政院長蘇貞昌以「推進強勁的台美關係」投書「華盛頓時報」，專文30日刊出。蘇貞昌在文中提到，台灣現今面臨許多挑戰，最主要來自中國試圖打壓台灣人民，北京持續否認中華民國（台灣）的存在，以致兩岸僵局無從化解；他並呼籲，盼美國持續展現領導力，對抗軍事、政治與經濟的脅迫，並且與台灣並肩合作，捍衛自由、民主與人權等諸多共享價值。

華盛頓時報為發行於美國華府的主要報紙之一，蘇貞昌此次以「中華民國（台灣）」行政院長的名義於華盛頓時報投書。

蘇貞昌在文中提到，美國與台灣享有久遠的友好夥伴關係。近年來台美透過「全球合作暨訓練架構」（Global Cooperation and Training Framework, GCTF），在能源安全、執法、媒體識讀、公共衛生、人道援助以及婦女賦權等議題上積極合作，足跡遍及全球，從緩解非洲「伊波拉」疫情，到為中東流離失所的難民提供棲身之地。

蘇貞昌說，台美的夥伴關係奠基於「台灣關係法」，該法在1979年4月10日立法生效，自此成為雙方關係的基石，確保台灣能在和平、穩定的環境下，發展為活躍的民主國家以及世界上頂尖的經濟體。此外，台灣也成為印太地區負責任的利益相關者，在維繫區域的和平穩定上貢獻心力，儘管世界上某些地方正經歷自由與民主的倒退，台灣依然在2019年再次獲「自由之家」評選為最自由的國家之一，並在「傳統基金會」最新的「經濟自由度」報告中名列前茅。這些事例都證明民主與自由能在華人社會中蓬勃發展。

蘇貞昌表示，中國的未來仍是21世紀最充滿不確定性的問題之一。他認為，如今台灣面臨許多挑戰，最主要來自中國試圖打壓台灣人民。北京持續否認中華民國（台灣）的存在，以致兩岸僵局無從化解。中國在其所謂的「一中原則」之下，企圖以軍事及外交手段脅迫台灣，並且阻撓台灣參與國際組織。中國在國際組織中謀取有影響力的職位，使其得以操弄其運作，企圖依照其自身利益重寫以規範為基礎的國際秩序。

蘇貞昌說，中國所投射的陰影遮蔽了台灣，所幸有美國在內愈來愈多理念相近國家，用各種方式表達強勁的支持。台灣期盼美國持續展現領導力，對抗軍事、政治與經濟的脅迫，並且與我們並肩合作，捍衛自由、民主與人權等諸多共享價值。

蘇貞昌重申，台灣在公共衛生、人道援助及災害防救、婦女賦權及民主治理等方面，還有更多更多能與全世界分享。台灣有意願，也已經做好準備，在未來與美國等各國合作。只要齊心協力，便能克服萬難。

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