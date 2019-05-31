花蓮縣立委提名 敲定6/16～18民調

2019-05-31 18:25

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨立委選舉中央提名協調小組日前開會決定，停辦花蓮縣黨部初選作業，改由黨中央組發會主導，以協調方式依全民調方式產生提名人選，組發會主委李哲華今天下午邀集曾經登記初選的參選人林有志、王廷升、黃啟嘉，在中央黨部召開花蓮立委登記同志協調會，敲定在6月16日至18日3天委託3家民調公司進行民調。

由於尚未回復國民黨籍的前花蓮縣長傅崐萁傳也有意參選花蓮縣立委，未來還要搶奪國會龍頭寶座，對於未來產生提名人選後，是否有第二階段與傅崐萁整合的可能？黨內認為，雖然可能性不能排除，但由於傅目前仍有案在身，所涉「凱聚案」高等法院今年2月20日更3審判刑2年10個月，雖然上訴中，但不無可能會在參選立委前就被最高法院駁回定讞。

國民黨花蓮縣黨部原本在4月18日公告立委初選，隔天鄒永宏又召開縣黨部委員會議通過暫緩辦理初選，讓黨中央相當錯愕，組發會隨即去函要求花蓮縣黨部必須依照原定22日至24日辦理領表登記，雖然縣黨部不得不在24日同意3名參選人先行登記，但鄒永宏事後仍說當日的領表、登記只是權宜作法，縣黨部並非已經完成立委黨內登記程序，考紀會在4月29日發文通知鄒永宏限於5月3日前親自向考紀會針對花蓮縣委員會決定自行暫緩中央對於花蓮縣立委提名作業時程決議，以及藉由花蓮縣考紀會名義，違反職權調動胡慧君書記長一事提出說明，但經多次聯繫及展延期限後，鄒拒絕親自說明，因此本月16日被停止黨權。

國民黨中央提名協調小組日前決議停止花蓮縣初選，並考量花蓮縣黨部目前處於「失能」狀態，所以後續提名作業改由組發會接手。

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