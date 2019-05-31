在野黨批酒駕修法打假球 綠委：為符「罪刑相當」原則

2019-05-31 16:02

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院院會今三讀通過「刑法第185條之3修正案」，將酒駕再犯肇事且致人死亡、重傷的刑責提高，在野黨認為刑責提高幅度太低且未加重初犯刑責，痛批民進黨團與行政院「打假球」，民進黨立委周春米對此則嚴正駁斥，強調民進黨團版是為了符合憲法保障的「罪刑相當」原則，絕對不是在打假球。

國民黨團書記長吳志揚今在院會中發言批評，民進黨團明顯是在打假球，不但酒駕的刑責沒有變，只對再犯且致人於死者加重，而且不給任何判死刑的空間，最奇怪的是還限制必須是5年內再犯才算累犯，「是不是撞死人5年後又是一條好漢？這像樣嗎？」

吳志揚強調，酒駕肇事跟恐怖份子丟炸彈只有手法不一樣，其恐怖性是一樣的，有些小朋友只是想要好好長大，沒有跟任何人結怨，就可能因為酒駕案件失去生命，國民黨團版本將所有酒駕行為都加重處罰，這樣才能回應社會大眾需求。

親民黨立委周陳秀霞也說，近年來酒駕肇事致死、致重傷的案件不斷攀升，受害家庭不計其數，且有許多酒駕肇事者都是累犯，完全漠視其他用路人的生命安全，因此親民黨主張累犯致人於死者應判處死刑或無期徒刑，有些人可能會質疑為什麼要判這麼重，但親民黨團認為立法者必須跟著社會脈動，何況把刑度擺在那邊，法官仍有裁量空間，對於酒駕累犯者也會有嚇阻效果。

對於在野黨立委頻頻砲轟，民進黨立委周春米表示，考量酒駕者一犯再犯，確實有針對再犯行為提高處罰的必要，但立法者修法時要將各種情節考慮進去，除了應處以極刑的情節，也會有較輕的情節，過去司法院大法官第775號解釋也認為，若是不分情節，導致行為人所受的刑罰超過應負擔的罪責，將會不符憲法「罪刑相當」原則。

周春米強調，現行條文對酒駕肇事致死的處罰是3年以上、10年以下有期徒刑，如果是累犯再犯，依法本就可以加重其刑至2分之1，也就是最重可以判到15年，考量這樣可能還無法拘束更嚴重的酒駕行為，因此民進黨團提出的再修正動議條文另把最重本刑加重至無期徒刑，已相當於殺人罪的次重刑度。

周春米也說，為了確保能讓酒駕之人心生警惕，民進黨團版本也擴大再犯處罰範圍，不論第一次酒駕有無致死或致傷，第二次再犯酒駕且致死、致傷，都要受到刑度加重的處罰，這是兼顧了立法者要保護的法益與大法官所揭櫫的憲法原則，絕對不是在打假球。

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